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Magical Monstergirls Academy (18+)

Magical Monstergirls Academy (18+) 1.3i

9
4
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.3i
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 128 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
12 022

Magical Monstergirls Academy — это захватывающая фэнтезийная ролевая игра, где игроки погружаются в мир волшебства, тайн и приключений. После успешной истории в "Magical Waifus Academy" новый выпуск игры приглашает игроков вернуться в волшебный мир, где границы между человеческим и монстром стираются.


Главный герой — студент академии монстров, где молодые монстры учатся контролировать свои способности, налаживать отношения и готовиться к ответственной жизни во взрослом мире. Игроки будут исследовать обширный кампус академии, встречать различных персонажей — от нежных эльфиек до сильных горгон — и углубляться в сложные отношения и интриги между студентами.


Сюжетная линия игры раскрывает темные тайны академии, которые требуют вашего решения. Сражайтесь с могущественными боссами, создавайте альянсы, прокачивайте своего персонажа и развивайте уникальные способности, чтобы стать самым могущественным студентом академии.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Magical Monstergirls Academy (18+) 1.3i взлом

Скачать Magical Monstergirls Academy (18+)
128 Мб
Ссылка 2
128 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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