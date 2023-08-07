Magical Monstergirls Academy — это захватывающая фэнтезийная ролевая игра, где игроки погружаются в мир волшебства, тайн и приключений. После успешной истории в "Magical Waifus Academy" новый выпуск игры приглашает игроков вернуться в волшебный мир, где границы между человеческим и монстром стираются.





Главный герой — студент академии монстров, где молодые монстры учатся контролировать свои способности, налаживать отношения и готовиться к ответственной жизни во взрослом мире. Игроки будут исследовать обширный кампус академии, встречать различных персонажей — от нежных эльфиек до сильных горгон — и углубляться в сложные отношения и интриги между студентами.





Сюжетная линия игры раскрывает темные тайны академии, которые требуют вашего решения. Сражайтесь с могущественными боссами, создавайте альянсы, прокачивайте своего персонажа и развивайте уникальные способности, чтобы стать самым могущественным студентом академии.