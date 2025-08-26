Описание

Ethereal Threads рассказывает историю выжившего после аварии, пробуждающегося в мире, где обрывки воспоминаний и навязчивые видения переплетаются с неизлечимым горем и забытыми трагедиями других. Каждый найденный фрагмент памяти открывает перед вами загадочные нити, связывающие суровую реальность с сюрреалистическими снами. По мере того как вы восстанавливаете своё прошлое, границы между исцелением и одержимостью стираются, превращая каждое принятое решение в судьбоносный шаг на пути к разрешению загадок жизни.





Погрузитесь в атмосферу глубокого эмоционального напряжения, где ваш выбор становится ключевым элементом интерактивного романа. В этом мире, где прошлое и настоящее сплетаются в тонкую сеть, каждое решение влияет не только на вашу судьбу, но и на жизни окружающих. Исправите ли вы отголоски утраченного прошлого или навсегда окажетесь в ловушке теней забытых трагедий – всё зависит от того, насколько смело вы примете вызов и решите раскрыть секреты, затаившиеся в глубинах вашей памяти.