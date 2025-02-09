Версия:
0.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
86
Описание
Погрузитесь в интригующую историю, где чувства играют решающую роль. В игре Let the Nightshine In вы управляете судьбой Алекса — подростка, который уже оставил детство позади, и теперь встречается с девушкой, которую он считает «слишком» для себя. Будущее их отношений зависит от ваших решений и искренних эмоций. Каждая беседа, каждый выбор и каждый момент сближения могут изменить ход этой сложной романтической драмы. Удачи — помните, настоящая любовь требует мужества, и она вам точно понадобится.
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