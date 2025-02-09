Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 198 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
98
Описание
Погрузитесь в загадочную атмосферу LBS, где вы берете на себя роль новоиспеченного 18-летнего героя, свежего и неопытного, как только что припаркованный автомобиль. Ваше путешествие начинается в мире, полном неясностей и параллельных вселенных, каждая из которых окутана тайной и наполнена квестами, которые раскрывают больше вопросов, чем ответов.
На вашем пути встречаются очаровательные женщины, каждая из которых скрывает свои собственные секреты. Вы сами управляете судьбой, строите отношения, исследуете загадочные локации и постепенно распутываете сложную сеть интриг, которые ведут к разгадке тайн обеих вселенных.
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