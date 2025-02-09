Описание

Погрузитесь в загадочную атмосферу LBS, где вы берете на себя роль новоиспеченного 18-летнего героя, свежего и неопытного, как только что припаркованный автомобиль. Ваше путешествие начинается в мире, полном неясностей и параллельных вселенных, каждая из которых окутана тайной и наполнена квестами, которые раскрывают больше вопросов, чем ответов.





На вашем пути встречаются очаровательные женщины, каждая из которых скрывает свои собственные секреты. Вы сами управляете судьбой, строите отношения, исследуете загадочные локации и постепенно распутываете сложную сеть интриг, которые ведут к разгадке тайн обеих вселенных.