Описание

В Pure Harem – Short n’ Sweet: My Cat Girl Harem ваша повседневная жизнь обретает совершенно новый смысл! Что делать, если питомец, которого вы ласково растили более года, оказывается замаскированной кошкой-девочкой? Эта игра переносит вас в удивительный мир, где обычное превращается в сказочное приключение, а забота о любимом существе обретает новые грани.





От восхода солнца до ароматных кремовых пирогов – каждый миг наполнен нежностью, юмором и легкой романтикой. Создавайте уникальные отношения с очаровательными кошкодевочками, исследуйте их тайны и наслаждайтесь атмосферой беззаботного веселья. Вас ждут красочная графика, забавные анимации и захватывающий геймплей, который подарит множество приятных сюрпризов и искренних эмоций.