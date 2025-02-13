Погрузитесь в захватывающий мир первой в серии игры на выживание, где каждая битва требует мудрых решений. В Medarot Survivors вам предстоит набирать Медаротов с уникальными навыками, чтобы противостоять непрерывным волнам врагов. Интуитивное управление и стратегический выбор персонажей превращают каждый момент в настоящее испытание, где успех зависит от вашей способности планировать и быстро реагировать.
Каждая миссия дарит неповторимые ощущения, а напряжённый геймплей делает эту игру на выживание по-настоящему захватывающей. Ограниченные силы требуют от вас находить оптимальное сочетание Медаротов, чтобы эффективно отражать атаки и сохранять контроль над ситуацией. Откройте для себя уникальный мир, где каждая победа становится шагом к величайшей победе в борьбе за выживание.
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Режим Бога
Множитель ОПЫТА
Золотой множитель
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