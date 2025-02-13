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Medarot Survivors (Мод Меню)

Medarot Survivors (Мод Меню) 1.0.6

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Imagineer Co.,Ltd.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 245 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир первой в серии игры на выживание, где каждая битва требует мудрых решений. В Medarot Survivors вам предстоит набирать Медаротов с уникальными навыками, чтобы противостоять непрерывным волнам врагов. Интуитивное управление и стратегический выбор персонажей превращают каждый момент в настоящее испытание, где успех зависит от вашей способности планировать и быстро реагировать.


Каждая миссия дарит неповторимые ощущения, а напряжённый геймплей делает эту игру на выживание по-настоящему захватывающей. Ограниченные силы требуют от вас находить оптимальное сочетание Медаротов, чтобы эффективно отражать атаки и сохранять контроль над ситуацией. Откройте для себя уникальный мир, где каждая победа становится шагом к величайшей победе в борьбе за выживание.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Множитель ОПЫТА

Золотой множитель

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 Теги темы: Мод меню

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