Описание

Погрузитесь в захватывающий 2D-платформер с элементами метроидвания, где каждый шаг открывает новые загадки и опасности. В игре Toziuha Night: Order of the Alchemists вы управляете Ксандрией — опытной алхимичкой, вооруженной железным кнутом, которая смело сражается с демонами и конкурентами в стремлении заполучить тысячелетнюю силу. Исследуйте нелинейные карты темного фэнтезийного мира: от мрачного леса до кишащих демонами подземелий и разрушенных деревень, где каждый уголок наполнен магией и скрытыми секретами.





Сочетая динамичный платформенный экшен с глубокими ролевыми элементами, игра дарит уникальную возможность применять различные химические элементы для создания мощных атак и заклинаний. Каждая битва и каждая встреча превращаются в испытание ваших стратегических навыков и смекалки, а атмосфера мрака и загадок не отпускает до последней минуты игры. Откройте для себя мир, где алхимия становится искусством выживания и истинной силой, способной изменить ход судьбы целого королевства.