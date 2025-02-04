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Toziuha Night: OotA (Полная версия)

Toziuha Night: OotA (Полная версия) 0.6.0.0

Откройте тьму фэнтезийного мира, полный опасностей и алхимических тайн
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Версия:
0.6.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Danny Garay
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 640 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий 2D-платформер с элементами метроидвания, где каждый шаг открывает новые загадки и опасности. В игре Toziuha Night: Order of the Alchemists вы управляете Ксандрией — опытной алхимичкой, вооруженной железным кнутом, которая смело сражается с демонами и конкурентами в стремлении заполучить тысячелетнюю силу. Исследуйте нелинейные карты темного фэнтезийного мира: от мрачного леса до кишащих демонами подземелий и разрушенных деревень, где каждый уголок наполнен магией и скрытыми секретами.


Сочетая динамичный платформенный экшен с глубокими ролевыми элементами, игра дарит уникальную возможность применять различные химические элементы для создания мощных атак и заклинаний. Каждая битва и каждая встреча превращаются в испытание ваших стратегических навыков и смекалки, а атмосфера мрака и загадок не отпускает до последней минуты игры. Откройте для себя мир, где алхимия становится искусством выживания и истинной силой, способной изменить ход судьбы целого королевства.


Информация о модах

Полная игра

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