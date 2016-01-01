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Legacy - Reawakening (Мод, Unlocked)

Legacy - Reawakening (Мод, Unlocked) 1.0.5

Исследуйте таинственные подземелья и древние загадки забытых цивилизаций
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
No Signal Productions
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 215 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в удивительный мир приключений, где подземные руины и забытые технологии открывают перед вами портал в древние тайны. В игре Legacy - Reawakening вы выступаете в роли опытного археолога, которому доверено раскрыть секреты загадочного подземного царства, работающего на солиуме и аквените. По мере вашего продвижения по огромной системе пещер, вы обнаружите возвышающиеся обелиски, странные машины и даже спящего стража — сломанного робота, лишенного памяти о своем прошлом, оставляя вас перед множеством неотвеченных вопросов.


Игровой процесс наполнен уникальными головоломками, каждая из которых требует от вас креативности и точного подхода к решению задач. Собирая осколки утраченных воспоминаний, вы постепенно восстанавливаете судьбу древнего стража и погружаетесь в историю исчезнувшей цивилизации. Это приключение сочетает в себе напряженные моменты исследования и захватывающие испытания, обещая незабываемый опыт для всех, кто готов разгадать тайны прошлого и открыть истину, скрытую за древними руинами.


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 Теги темы: Unlocked

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