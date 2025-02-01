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All in Hole (Мод меню)

All in Hole (Мод меню) 3.9.0

Поглощайте, сортируйте и сражайтесь: отправьтесь в мир чарующего поедания
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Версия:
3.9.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Homa
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 512 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Знакомьтесь с озорной кротихой Молли и помогите ей собрать все лакомства в All in Hole, используя невероятную силу чёрной дыры. В этих игры на поедание вы будете прокладывать путь к успеху, решая увлекательные головоломки и сортируя предметы так, чтобы только нужная еда досталась героине. Если предпочитаете более спокойный режим, погрузитесь в успокаивающие игры, где можно расслабиться, наслаждаясь процессом прохождения и постепенно повышая уровень мастерства. Каждая новая задача добавляет изюминку: неожиданные комбинации, необычные объекты для поглощения и забавные приключения Молли, которая не упустит шанса устроить настоящий праздник живота.


Но если мирное поглощение вам наскучит, переходите к турнирам, где можно помериться силами с игроками со всего мира. Соревнуйтесь в ловкости и быстроте, сражаясь за место в топе, а лучшие из лучших получат заслуженную славу. В All in Hole также можно объединиться с друзьями или незнакомцами в команды, обмениваясь сердцами и монетами ради общей победы. Общайтесь, поддерживайте друг друга и решайте замысловатые головоломки сообща, устраивая настоящее пиршество в увлекательном виртуальном мире.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Выиграй награду
  • Большая Дыра
  • Мгновенная победа

Примечание: Когда вы достигнете 21 уровня, вы сможете присоединиться к моей команде под названием «Эволюция». Давайте доминировать в таблицах лидеров.

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 Теги темы: Мод меню

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