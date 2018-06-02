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Рыбки: Три в ряд (Мод меню)

Рыбки: Три в ряд (Мод меню) 3.0.7

Создайте уникальный аквариум и решайте головоломки
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Версия:
3.0.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LinkDesks Classic Puzzle Games
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
181
Скриншоты
Описание

Рыбки: Три в ряд (Ocean Match) — это увлекательная игра, сочетающая головоломки и творчество. Погрузитесь в подводный мир, создавая комбинации из трёх или более предметов одного цвета, чтобы пройти уровни и заработать монеты. Используйте их для покупки красочных рыбок и украшения своих аквариумов, делая их уникальными и яркими.


Особенности Рыбки: Три в ряд включают красочную графику, захватывающие спецэффекты и возможность играть без интернета. Решайте головоломки, создавайте аквариумы по своему вкусу и наслаждайтесь медитативной атмосферой, наблюдая за пёстрыми рыбками. Эта игра подойдёт как для любителей головоломок, так и для тех, кто хочет расслабиться в подводном мире. Начните своё приключение уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Рыбки: Три в ряд (Мод меню) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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