Версия:
3.0.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LinkDesks Classic Puzzle Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
181
Описание
Рыбки: Три в ряд (Ocean Match) — это увлекательная игра, сочетающая головоломки и творчество. Погрузитесь в подводный мир, создавая комбинации из трёх или более предметов одного цвета, чтобы пройти уровни и заработать монеты. Используйте их для покупки красочных рыбок и украшения своих аквариумов, делая их уникальными и яркими.
Особенности Рыбки: Три в ряд включают красочную графику, захватывающие спецэффекты и возможность играть без интернета. Решайте головоломки, создавайте аквариумы по своему вкусу и наслаждайтесь медитативной атмосферой, наблюдая за пёстрыми рыбками. Эта игра подойдёт как для любителей головоломок, так и для тех, кто хочет расслабиться в подводном мире. Начните своё приключение уже сегодня!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
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