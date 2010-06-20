Disney Realm Breakers (Мод меню) 10169
Постройте свою империю и защитите Ной с героями Disney и Pixar
Версия:
10169
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
JOYCITY Corp.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 979 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
213
Описание
Disney Realm Breakers — это увлекательное путешествие по фантастическим мирам Ноя, где вам предстоит строить города, собирать армии и укреплять оборону, чтобы сразиться с угрозой Скордж. Исследуйте миры любимых героев Disney и Pixar, включая Аладдина, Пиратов Карибского моря, Историю игрушек и Суперсемейку.
Призывайте рыцарей из этих легендарных вселенных, собирайте ресурсы и стратегически используйте их силы, чтобы защитить Ной и остановить захватчиков. Disney Realm Breakers сочетает элементы строительства, стратегии и захватывающих сражений, погружая вас в магическую атмосферу. Соберите свою команду героев и начните эпическое приключение уже сегодня!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
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