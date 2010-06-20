Описание

Disney Realm Breakers — это увлекательное путешествие по фантастическим мирам Ноя, где вам предстоит строить города, собирать армии и укреплять оборону, чтобы сразиться с угрозой Скордж. Исследуйте миры любимых героев Disney и Pixar, включая Аладдина, Пиратов Карибского моря, Историю игрушек и Суперсемейку.





Призывайте рыцарей из этих легендарных вселенных, собирайте ресурсы и стратегически используйте их силы, чтобы защитить Ной и остановить захватчиков. Disney Realm Breakers сочетает элементы строительства, стратегии и захватывающих сражений, погружая вас в магическую атмосферу. Соберите свою команду героев и начните эпическое приключение уже сегодня!