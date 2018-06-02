Архейм – воюющее королевство (Мод меню) 3.8.216
Создайте империю и завоюйте мир в эпической стратегии
Архейм — война миров — это новая захватывающая MMO-стратегия от создателей легендарной Travian, где вы можете строить свою империю, создавать альянсы и сражаться с игроками со всего мира. В этой кроссплатформенной 4Х стратегии вас ждут увлекательные PvP-битвы, набеги и глубокий стратегический геймплей, доступный как на мобильных устройствах, так и на ПК.
В роли главнокомандующего вы будете развивать свою армию, объединяться с великими военачальниками и завоёвывать новые территории. Архейм — война миров предлагает уникальный опыт онлайн-стратегии, где военные тактики, альянсы и командная работа определят судьбу вашей империи. Готовы ли вы написать свою историю и оставить наследие победителя? Присоединяйтесь к легендарным битвам уже сегодня!
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