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Архейм – воюющее королевство (Мод меню)

Архейм – воюющее королевство (Мод меню) 3.8.216

Создайте империю и завоюйте мир в эпической стратегии
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Версия:
3.8.216
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Travian Games GmbH
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
142
Скриншоты
Описание

Архейм — война миров — это новая захватывающая MMO-стратегия от создателей легендарной Travian, где вы можете строить свою империю, создавать альянсы и сражаться с игроками со всего мира. В этой кроссплатформенной 4Х стратегии вас ждут увлекательные PvP-битвы, набеги и глубокий стратегический геймплей, доступный как на мобильных устройствах, так и на ПК.


В роли главнокомандующего вы будете развивать свою армию, объединяться с великими военачальниками и завоёвывать новые территории. Архейм — война миров предлагает уникальный опыт онлайн-стратегии, где военные тактики, альянсы и командная работа определят судьбу вашей империи. Готовы ли вы написать свою историю и оставить наследие победителя? Присоединяйтесь к легендарным битвам уже сегодня!


Информация о модах

Меню, Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Архейм – воюющее королевство (Мод меню) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

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