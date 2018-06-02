Описание

Архейм — война миров — это новая захватывающая MMO-стратегия от создателей легендарной Travian, где вы можете строить свою империю, создавать альянсы и сражаться с игроками со всего мира. В этой кроссплатформенной 4Х стратегии вас ждут увлекательные PvP-битвы, набеги и глубокий стратегический геймплей, доступный как на мобильных устройствах, так и на ПК.





В роли главнокомандующего вы будете развивать свою армию, объединяться с великими военачальниками и завоёвывать новые территории. Архейм — война миров предлагает уникальный опыт онлайн-стратегии, где военные тактики, альянсы и командная работа определят судьбу вашей империи. Готовы ли вы написать свою историю и оставить наследие победителя? Присоединяйтесь к легендарным битвам уже сегодня!