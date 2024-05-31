Towerlands - защита башни и замка (Мод, Много денег) 3.2.6
Версия:
3.2.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Black Bears
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 172
TowerLands - Уникальная игра которая совмещает в себе сразу несколько жанров, зашита башен tower defense и ролевую стратегию. Если вы любитель средневековых сражений и хотите построить своё королевство и прокачивать его, тогда эта игра вам подойдёт. Вам предстоит построить высокую башню, но противники не дремлет и наступают с каждым разом с новой силой, улучшайте свои оборонительные системы тех времён и отбивайтесь от волн врага.
Суть состоит в том, что вам необходимо расставить своих лучников около замка, чтобы они отстреливали всех наступающих монстров, здесь будет два варианта, либо вы уничтожите всех противников, либо империя падёт.
Информация о модах
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