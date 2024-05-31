TowerLands - Уникальная игра которая совмещает в себе сразу несколько жанров, зашита башен tower defense и ролевую стратегию. Если вы любитель средневековых сражений и хотите построить своё королевство и прокачивать его, тогда эта игра вам подойдёт. Вам предстоит построить высокую башню, но противники не дремлет и наступают с каждым разом с новой силой, улучшайте свои оборонительные системы тех времён и отбивайтесь от волн врага.





Суть состоит в том, что вам необходимо расставить своих лучников около замка, чтобы они отстреливали всех наступающих монстров, здесь будет два варианта, либо вы уничтожите всех противников, либо империя падёт.