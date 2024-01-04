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Trench Warfare 1914: WW1 RTS (Мод, Много денег)

Trench Warfare 1914: WW1 RTS (Мод, Много денег) 3.9

4
8
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Koco Games Inc
Версия:
3.9
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.kocogamesinc.trenchwarfare
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
5 021

Trench Warfare 1914: WW1 RTS — захватывающая стратегическая игра, которая позволяет игрокам пережить непростые времена Первой мировой войны. Сражения в окопах, рубежные бои, штурмы укреплений — все это станет вашим вызовом.


В игре вы будете командовать различными военными отрядами, включая пехоту, артиллерию, танки и другие типы войск. Ваша задача — эффективно распределить ресурсы, разрабатывать тактику и принимать стратегические решения, чтобы одержать победу над противником.


Одной из особенностей игры является ее реалистичность. Все сражения и юниты воссозданы с учетом исторических фактов, что позволяет игрокам ощутить атмосферу тех времен. От деталей формы солдат до особенностей вооружения — все выполнено с большой точностью. Кроме того, игра предлагает множество уровней и миссий, которые будут проверять вашу ловкость, тактическое мышление и умение принимать быстрые решения. Вы сможете испытать свои навыки в различных условиях боя, включая тропические джунгли, пустынные равнины и заснеженные поля.


Управление в игре интуитивно понятное и удобное, позволяющее сосредоточиться на стратегии и тактике. Вы сможете командовать своими войсками, устанавливать приказы и строить оборонительные сооружения. Каждое ваше действие будет иметь значение и влиять на исход сражений. Trench Warfare 1914: WW1 RTS предлагает не только захватывающий игровой процесс, но и прекрасную графику, которая воссоздает атмосферу войны. Вы ощутите реалистичность окопов, мощь танков и разрушение боевых полей.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Trench Warfare 1914: WW1 RTS (Мод, Много денег) 3.9 взлом

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Скачать Trench Warfare 1914: WW1 RTS (Мод, Много денег) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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