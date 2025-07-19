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Великая война: европейская война (Мод, много денег)

Великая война: европейская война (Мод, много денег) v917

12
7
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Версия:
917
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
JOYNOWSTUDIO
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:41
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 908
Описание

Великие сражения в истории человечества всегда привлекали внимание разработчиков игр, ведь они представляют собой богатый источник вдохновения для создания увлекательных игровых проектов. Жанр стратегии в реальном времени особенно подходит для воплощения исторических событий, и игра Grand War: Napoleon для Android не исключение. В этой крупномасштабной стратегии игроки берут на себя роль генералов Наполеона, управляя множеством армий в реальном времени и ведя их к великим победам.


Grand War: Napoleon предлагает игрокам уникальный опыт, погружая их в атмосферу средневековых времен и предоставляя возможность участвовать в сражениях, основанных на реальных исторических событиях. Игра отличается глубоким игровым процессом, богатой графикой и реалистичной атмосферой, что делает ее идеальным выбором для всех любителей стратегических игр и исторических сражений.


Grand War: Napoleon позволяет игрокам пережить великие моменты истории через призму игрового процесса, предлагая им возможность испытать на себе роль великих полководцев прошлого. Эта игра станет идеальным выбором для всех, кто хочет окунуться в захватывающий мир стратегии и исторических сражений, получив при этом максимум удовольствия от игрового процесса.


Информация о модах

1. Неограниченное количество Денег

2. Неограниченное количество медалей

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Игра входит в подборки:
Военные игры на Андроид
Военные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег, Военные

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Скачать Великая война: европейская война (Мод, много денег) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Великая война: европейская война (Мод, много денег)


Комментарии (1)
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Гость Владимир
Гость Владимир 13 июля 2023 11:51
Не активный apk
0
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