Описание

Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки) - Сыграйте в новейшую боевую игру в стили кунг-фу, она была создана лучшими разработчиками со всего мира. Освойте потрясающие боевые искусства, научитесь бегать по воде, с крыши на крышу и многое другое. Всё это действие будет происходить в красивейших местах древнего востока.





Вступите в одну из 7 школ и обучитесь всем тонкостям кунг-фу, познайте древние тайны этих боевых искусств и используйте их в этом приключении. Ведь земля уже давно погрузилась в хаос, тёмные фракции пытаются захватить мир и взять контроль над всем. Вам же потребуется помешать и уничтожить всех противников.