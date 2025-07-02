Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки) - Сыграйте в новейшую боевую игру в стили кунг-фу, она была создана лучшими разработчиками со всего мира. Освойте потрясающие боевые искусства, научитесь бегать по воде, с крыши на крышу и многое другое. Всё это действие будет происходить в красивейших местах древнего востока.
Вступите в одну из 7 школ и обучитесь всем тонкостям кунг-фу, познайте древние тайны этих боевых искусств и используйте их в этом приключении. Ведь земля уже давно погрузилась в хаос, тёмные фракции пытаются захватить мир и взять контроль над всем. Вам же потребуется помешать и уничтожить всех противников.
1. Нет перезарядки
2. Нет затрат MP
3. Все враги становятся целями
4. Тупой враг
5. Высокий урон (Общий. Сначала активируйте тупого врага)
Скачать Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки) v33.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.