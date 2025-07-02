android-1.ru / Игры / Ролевые / Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки)
Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки)

Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки) v33.0.1

1
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
33.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Snail Games USA Inc
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 752
Описание

Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки) - Сыграйте в новейшую боевую игру в стили кунг-фу, она была создана лучшими разработчиками со всего мира. Освойте потрясающие боевые искусства, научитесь бегать по воде, с крыши на крышу и многое другое. Всё это действие будет происходить в красивейших местах древнего востока.


Вступите в одну из 7 школ и обучитесь всем тонкостям кунг-фу, познайте древние тайны этих боевых искусств и используйте их в этом приключении. Ведь земля уже давно погрузилась в хаос, тёмные фракции пытаются захватить мир и взять контроль над всем. Вам же потребуется помешать и уничтожить всех противников.


Информация о модах

1. Нет перезарядки

2. Нет затрат MP

3. Все враги становятся целями

4. Тупой враг

5. Высокий урон (Общий. Сначала активируйте тупого врага)

Показать полностью
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки) v33.0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Version: 2.59
Blitz Brigade - онлайн угар! (Мод, Скорость)
Blitz Brigade - онлайн угар! (Мод, Скорость)
Version: 3.6.2a
Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы)
Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы)
Version: 0.9401
Mergy: Merge RPG game (Мод, Бессмертие)
Mergy: Merge RPG game (Мод, Бессмертие)
Version: 3.2.5
Garfield Food Truck (Мод, Много денег)
Garfield Food Truck (Мод, Много денег)
Version: 1.19.0
БашняName (Мод, Много денег)
БашняName (Мод, Много денег)
Version: 8.4.3
Wonder Merge - волшебные игры в слияние и сбор (Мод, Много денег)
Wonder Merge - волшебные игры в слияние и сбор (Мод, Много денег)
Version: 1.4.37
Бойкая девчонка (Мод, Режим бога)
Бойкая девчонка (Мод, Режим бога)
Version: 8.5.100000

Отзывы о Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив