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Wonder Merge - волшебные игры в слияние и сбор (Мод, Много денег)

Wonder Merge - волшебные игры в слияние и сбор 1.4.32

Много денег
4
2
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Версия:
1.4.32
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
CookApps
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 055
Скриншоты
Описание

Wonder Merge — это захватывающая игра, которая погрузит вас в магический мир, где вы сможете исследовать и восстанавливать заброшенные территории. Игра предлагает уникальный опыт комбинирования разнообразных монстров и элементов, чтобы создать собственный волшебный остров. Ваша задача — использовать свои сверхъестественные способности для восстановления мира, постепенно преобразуя его и возвращая былую красоту и гармонию.


В ней вы найдете множество уникальных монстров, каждый из которых обладает особыми свойствами. Комбинирование этих существ позволит вам открыть новые виды и улучшить свои способности, что необходимо для выполнения более сложных задач и испытаний на вашем пути. Игра также включает элементы стратегии, требующие планирования и размышления о лучших комбинациях для достижения оптимальных результатов.


Красочная графика и волшебная атмосфера делают "Wonder Merge" не только увлекательной, но и красиво оформленной игрой. Благодаря интуитивно понятному геймплею и множеству уровней и заданий игра подходит как для длительных, так и для кратковременных игровых сессий. Если вы ищете игру, которая сочетает в себе сбор, комбинирование и стратегию в магическом мире, "Wonder Merge" обязательно станет вашим любимым выбором.


Информация о модах
  • Бриллианты +1000
  • Жемчуг +1000
  • Золотые монеты +1000
  • Покупайте алмазы бесплатно в магазине (активируйте переключатель для использования)
  • Бесплатная покупка платной земли (активируется для перехода на) использование)
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 Теги темы: Много денег

Скачать Wonder Merge - волшебные игры в слияние и сбор (Мод, Много денег) v1.4.32 MOD APK

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Скачать Wonder Merge - волшебные игры в слияние и сбор (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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