Mahjong City Tours - это увлекательная игра в стиле карточной головоломки, предоставленная студией 231 Play для устройств Android. Эта игра бесплатно доступна в Google Play Store и стала популярной благодаря своим головоломкам, стратегическим задачам и вызовам для мозга и памяти.





Игра Mahjong City Tours предлагает вам инновационную версию классической игры "Маджонг". Это головоломка, в которой вам предстоит находить пары одинаковых костяшек и удалять их с игрового поля. Ваша задача - очистить игровое поле, соединяя пары костяшек и решая разнообразные головоломки.





Игра предоставляет игрокам множество уровней и вызовов, которые становятся все сложнее по мере прохождения. Она также предлагает красочные и детализированные графи