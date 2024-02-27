Mahjong City Tours (Мод, Много денег) 60.0.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Jam City, Inc.
Версия:
60.0.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
3 242
Mahjong City Tours - это увлекательная игра в стиле карточной головоломки, предоставленная студией 231 Play для устройств Android. Эта игра бесплатно доступна в Google Play Store и стала популярной благодаря своим головоломкам, стратегическим задачам и вызовам для мозга и памяти.
Игра Mahjong City Tours предлагает вам инновационную версию классической игры "Маджонг". Это головоломка, в которой вам предстоит находить пары одинаковых костяшек и удалять их с игрового поля. Ваша задача - очистить игровое поле, соединяя пары костяшек и решая разнообразные головоломки.
Игра предоставляет игрокам множество уровней и вызовов, которые становятся все сложнее по мере прохождения. Она также предлагает красочные и детализированные графи
Информация о модах
Много денег
Скачать Mahjong City Tours (Мод, Много денег) 60.0.0 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство