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Mahjong City Tours (Мод, Много денег)

Mahjong City Tours (Мод, Много денег) 60.0.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Jam City, Inc.
Версия:
60.0.0
Категория:
На русском / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
id приложения:
com.two31play.mahjongcity
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
3 242

Mahjong City Tours - это увлекательная игра в стиле карточной головоломки, предоставленная студией 231 Play для устройств Android. Эта игра бесплатно доступна в Google Play Store и стала популярной благодаря своим головоломкам, стратегическим задачам и вызовам для мозга и памяти.


Игра Mahjong City Tours предлагает вам инновационную версию классической игры "Маджонг". Это головоломка, в которой вам предстоит находить пары одинаковых костяшек и удалять их с игрового поля. Ваша задача - очистить игровое поле, соединяя пары костяшек и решая разнообразные головоломки.


Игра предоставляет игрокам множество уровней и вызовов, которые становятся все сложнее по мере прохождения. Она также предлагает красочные и детализированные графи


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Mahjong City Tours (Мод, Много денег) 60.0.0 взлом

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Скачать Mahjong City Tours (Мод, Много денег)
64 Мб
Ссылка 2
64 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mahjong City Tours (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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55
55 7 октября 2023 10:58
Первая ссылка ведёт в левое место.
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