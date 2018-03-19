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Colorscapes — Раскраска по номерам и головоломки (Мод, Много подсказок)

Colorscapes — Раскраска по номерам и головоломки (Мод, Много подсказок) 3.19.18

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11
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Версия:
3.19.18
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Fuero Games Sp. z o.o.
Категория:
Без интернета / На русском / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 933

Завершите одно красивое изображение. Это игра-раскраска, в которой игроки могут создавать свои собственные красочные картинки.

Вы всегда представляли себя мастером-художником, чтобы создать свой собственный шедевр? Colorscapes — это приложение, которое позволяет вам делать это, добавляя цвета и завершая удивительные изображения.


Это приложение идеально подходит как для детей, так и для взрослых. Он прост в использовании и не требует никакого предыдущего опыта. Будь то детский рисунок или рисунок для взрослых, это приложение позволяет весело и легко воплотить свое воображение в реальность. Несмотря на то, что в приложении так много красивых картинок, с его помощью легко создать шедевр.

Попробуйте! Посмотрите, как весело! Стань следующим великим художником!


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные подсказки

 Теги темы: Раскраски по номерам

Скачать Colorscapes — Раскраска по номерам и головоломки (Мод, Много подсказок) 3.19.18 взлом

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Скачать Colorscapes — Раскраска по номерам и головоломки (Мод, Много подсказок) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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