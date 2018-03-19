Завершите одно красивое изображение. Это игра-раскраска, в которой игроки могут создавать свои собственные красочные картинки.

Вы всегда представляли себя мастером-художником, чтобы создать свой собственный шедевр? Colorscapes — это приложение, которое позволяет вам делать это, добавляя цвета и завершая удивительные изображения.





Это приложение идеально подходит как для детей, так и для взрослых. Он прост в использовании и не требует никакого предыдущего опыта. Будь то детский рисунок или рисунок для взрослых, это приложение позволяет весело и легко воплотить свое воображение в реальность. Несмотря на то, что в приложении так много красивых картинок, с его помощью легко создать шедевр.

Попробуйте! Посмотрите, как весело! Стань следующим великим художником!