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Мастер Поднятия Меча (Мод, Много денег)

Мастер Поднятия Меча (Мод, Много денег) 2.1.7

Станьте могучим воином и улучшайте персонажа в фэнтезийной RPG
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Версия:
2.1.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Ролевые / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 308
Скриншоты
Описание

Grow SwordMaster - Idle Action RPG - это захватывающая ролевая игра, которая позволяет игрокам вступить в мир фэнтези и стать могучими воинами. В этой игре у вас есть уникальная возможность прокачать своего персонажа, собирать разнообразное оружие и сражаться с многочисленными врагами.


Одной из ключевых особенностей Grow SwordMaster является система прокачки персонажа. Вы можете улучшать навыки и характеристики своего героя, делая его более сильным и способным справляться с более мощными противниками. Этот процесс прокачки и улучшения создает глубокую игровую механику, которая увлекает на долгие часы. Игра также предлагает разнообразное оружие, которое можно собирать и улучшать. Вы можете выбирать из множества видов мечей, клинков, доспехов и других предметов, чтобы настроить своего персонажа под свой стиль игры.


В Grow SwordMaster вас ждут захватывающие битвы с разнообразными врагами. Бои динамичны и адреналиновые, и вы будете сражаться как в ручном, так и в автоматическом режиме, в зависимости от вашего выбора.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Убить одним ударом
  • Неограниченное золото

MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Всегда критический
  • Высокий критический урон
  • Огромная золотая капля с монстра

Советы: включить перед боем, нельзя отключить во время боя.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Мастер Поднятия Меча (Мод, Много денег) v2.1.7 MOD APK

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MOD V1 52 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 52 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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