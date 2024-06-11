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Heroes Legend - Epic Fantasy RPG (Мод меню)

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG (Мод меню) 2.9.5

7
2
Скачать (137 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mgif Studio
Версия:
2.9.5
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 137 Мб
id приложения:
com.mgif.heroeslegend.idlebattle.action.rpg.premium
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
12 188

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG - это увлекательная бесплатная стратегическая ролевая игра, которая приглашает вас стать супергероем и сразиться в эпических битвах за свободу. В этой игре вас ждет захватывающий игровой процесс и множество уникальных особенностей, делающих ее особенно привлекательной для фанатов жанра. Игра предоставляет вам возможность стать супергероем и использовать сверхъестественные способности в битвах. Однако здесь не только решаются вопросы силы, но и стратегии. Вам нужно будет разработать тактику, собрать команду супергероев и совместно преодолевать препятствия, побеждая врагов.


Это добавляет элемент стратегии к игре, делая ее более увлекательной и разнообразной. Особенно эпическим моментом являются битвы на аренах, где вы будете сражаться с могучими боссами, обладающими огромной физической силой. Эти схватки представляют собой настоящее испытание вашей команды супергероев и вашей стратегической мудрости. Если вы цените стратегические ролевые игры с элементами супергеройской эпики, то Heroes Legend - Epic Fantasy RPG может оказаться интересным выбором для вас.




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Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Автоматическая победа



 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Heroes Legend - Epic Fantasy RPG (Мод меню) 2.9.5 взлом

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Скачать Heroes Legend - Epic Fantasy RPG (Мод меню) 137 Мб Ссылка 2 137 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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