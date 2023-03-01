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Caves of Lore (Мод меню)

Caves of Lore (Мод меню) 1.7.4.0

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Версия:
1.7.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Red Plume
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 287
Скриншоты
Описание

Caves of Lore - захватывающая приключенческая ролевая игра, которая обещает увлекательное путешествие в мире фантастических существ и опасных регионов. В этой игре вас ждут уникальные приключения и экстраординарные сражения.


Одной из ключевых особенностей "Caves of Lore" является внимание к случайным аспектам игрового процесса. Это значит, что каждый раз, когда вы играете, вы сталкиваетесь с новыми вызовами и ситуациями, что делает игру более интересной и разнообразной. В "Caves of Lore" вам предстоит управлять разными персонажами, исследовать опасные регионы, и сражаться с фантастическими существами. Эта игра предоставляет вам свободу выбора и позволяет вам создать уникальную историю в мире фэнтези.


Если вы ищете захватывающее приключение, которое никогда не перестанет удивлять вас, "Caves of Lore" - это игра, которая обещает вам множество уникальных моментов и незабываемых впечатлений. Готовы ли вы отправиться в это захватывающее ролевое путешествие?



Информация о модах
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно включить большое количество очков умений и способностей (используйте перед началом новой игры; очки можно потратить, нажав на персонажа значок в правой части экрана).
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Caves of Lore (Мод меню) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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