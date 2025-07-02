LightTale MOD APK будет игрой, которая может подарить своим игрокам захватывающий опыт благодаря подготовленным напряженным матчам. Если вы любите игры, предназначенные для ролевых игр, это будет отличный выбор для вашей игровой коллекции. В этой игре игроки попадут в странный мир, где все покрывает тьма и все вторгаются монстры, рожденные из тьмы. Ни у кого нет сил противостоять монстрам и принести в этот мир привычный покой, кроме вас. Вы тот, кого выбрали древние герои, чтобы вернуть накопленные за многие годы силы для выполнения миссии сражаться до конца и спасти мир.
Игроки могут не только испытать привлекательную вступительную историю, но и получить уникальную систему боевых персонажей. Игра предоставит своим игрокам множество разных жанров героев, чтобы они могли выбрать для себя определенный стиль для создания и развития. От рыцарей, храбро сражающихся на мечах и обладающих большой выносливостью, до лучников, использующих свои луки, чтобы быстро стрелять в монстров с идеальной целью, или магов, ищущих знания и использующих мощные заклинания. Каждый персонаж сможет владеть своими уникальными боевыми навыками, чтобы мастерски использовать их и улучшать до более высокого уровня. Игра снабдила персонажа более чем 150 предметами и разнообразным снаряжением, которое вы можете собрать в своем путешествии.
- МОД МЕНЮ
- Золото, Драгоценные камни, Инъекция опыта
- Полный HP
- Полная мана
Информация:
Включите инъекцию в главном меню, только когда вы видите свой ресурс.
Не используйте на этапе обучения.
MOD V2
ㆍРежим бога
ㆍАвтоматическое убийство врага
Скачать LightTale: Hack & Slash RPG (Мод, Много денег) v2.0.145 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.