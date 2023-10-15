Wizard Hero - это захватывающая игра, в которой вы играете за героя, направляя их на победу над различными монстрами, угрожающими этому миру. Эти монстры атакуют волной за волной, и только ваш герой способен противостоять им и спасти мир.
Вашей задачей является управление героем, выбор правильных навыков и тактик, чтобы победить монстров. Герой обладает различными магическими способностями, которые могут быть использованы в борьбе. Вы должны принимать быстрые решения и использовать свои навыки максимально эффективно, чтобы не допустить разрушения мира.
Игра предлагает захватывающий геймплей и множество уровней с разнообразными монстрами, которые требуют разных подходов к уничтожению. В Wizard Hero вы столкнетесь с непрерывным вызовом и возможностью проявить свою магическую силу, чтобы спасти мир от монстров.
МОД 1
- Неограниченное количество драгоценных камней на уровне выше.
- Неограниченное количество монет на LVL вверх.
- Неограниченная энергия на уровне выше.
Информация: включено по умолчанию .
Мод 2
- Режим бога
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