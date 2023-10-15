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Wizard Hero (Мод, Режим бога)

Wizard Hero 2.6.2

Режим бога
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Версия:
2.6.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ruby Game Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 669
Скриншоты
Описание

Wizard Hero - это захватывающая игра, в которой вы играете за героя, направляя их на победу над различными монстрами, угрожающими этому миру. Эти монстры атакуют волной за волной, и только ваш герой способен противостоять им и спасти мир.


Вашей задачей является управление героем, выбор правильных навыков и тактик, чтобы победить монстров. Герой обладает различными магическими способностями, которые могут быть использованы в борьбе. Вы должны принимать быстрые решения и использовать свои навыки максимально эффективно, чтобы не допустить разрушения мира.


Игра предлагает захватывающий геймплей и множество уровней с разнообразными монстрами, которые требуют разных подходов к уничтожению. В Wizard Hero вы столкнетесь с непрерывным вызовом и возможностью проявить свою магическую силу, чтобы спасти мир от монстров.


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное количество драгоценных камней на уровне выше.
  • Неограниченное количество монет на LVL вверх.
  • Неограниченная энергия на уровне выше.

Информация: включено по умолчанию .

Мод 2

  • Режим бога

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Wizard Hero (Мод, Режим бога) v2.6.2 MOD APK

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MOD V1 136 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 136 Мб

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