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Dungeon Life (Мод, Много денег)

Dungeon Life (Мод, Много денег) 1.76.4

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Версия:
1.76.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Happy Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
744
Скриншоты
Описание

Когда вы начнете Dungeon Life, вы получите командование летающим динозавром и отправитесь в бой с монстрами подземелий. Вам придется жить в темном месте, и произойдет много неблагоприятных событий. Поскольку задачу нельзя изменить каким-либо образом, важно строго следовать инструкциям в игре. Когда вы точно знаете, с чем вам предстоит столкнуться, вы сможете справиться с этим с уверенностью, которая исходит от наличия необходимых навыков и информации для достижения успеха.


На более высоких уровнях игроки будут сталкиваться со многими проблемами с возрастающей сложностью. Вам предстоит проделать большую работу и выполнить весь свой план. Вы должны назначить соответствующее наказание за победу над боссом, так как они намного сильнее обычных врагов. Чтобы пройти подземелье, от игрока потребуется смелость и умение переносить тяжелые грузы. Сражения в Dungeon Life непростые, поэтому для победы вам придется использовать различные стратегии. Было бы лучше, если бы вы вооружились оружием и необычными формами энергии. Испытания проходят в местах большой высоты, поэтому любая побежденная сила падет. Вы бы не хотели, чтобы ваше тело развалилось, потому что процесс пугает, а результаты ужасны. Если вы хотите продолжать играть в игру и остаться в живых, вам придется приложить немало усилий, чтобы разблокировать лучшее снаряжение. Вы не можете тратить свою магию или энергию в подземелье, а также вы не можете вступить в бой неподготовленным или без каких-либо навыков.



Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dungeon Life (Мод, Много денег) v1.76.4 MOD APK

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Скачать Dungeon Life (Мод, Много денег) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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