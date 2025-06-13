Описание

В The Soul Stone War 3 ты возвращаешься к отряду, закалённому побегами, предательствами и первой настоящей победой над Манерколом. Cnamh Briste остался позади, камни-души гудят новой силой, а в воздухе пахнет перемирием, в которое мало кто верит. Сопротивление принимает тебя как героя, но сразу бросает вглубь расколотых земель: искать древние тайники, будить старые клятвы и выяснять, что на самом деле задумал Повелитель Всего. Каждый шаг снова сводит со старыми друзьями — и ставит перед выбором, кого поставить рядом в решающей схватке, а кого оставить за спиной.





Текст-роман реагирует на каждое решение: сплетай союзы, углубляй отношения, раскачивай силу камней или терзайся сомнениями, потому что разошедшийся драконий род не простит ошибки. Любовные линии продолжаются, новые напарники проверяют границы доверия, а голоса камней зовут к разным исходам: объединить мир, отдать его пламени или переписать сами правила жизни и смерти. Путь легенды ещё не высечен; останется ли твоя история песней о мире или эхом войны — решает только твой выбор.