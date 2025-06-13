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The Soul Stone War 3 (Мод, Без рекламы)

The Soul Stone War 3 (Мод, Без рекламы) 1.0.5

Победа только размяла крылья — впереди решение судьбы камней, драконов и целого мира
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В The Soul Stone War 3 ты возвращаешься к отряду, закалённому побегами, предательствами и первой настоящей победой над Манерколом. Cnamh Briste остался позади, камни-души гудят новой силой, а в воздухе пахнет перемирием, в которое мало кто верит. Сопротивление принимает тебя как героя, но сразу бросает вглубь расколотых земель: искать древние тайники, будить старые клятвы и выяснять, что на самом деле задумал Повелитель Всего. Каждый шаг снова сводит со старыми друзьями — и ставит перед выбором, кого поставить рядом в решающей схватке, а кого оставить за спиной.


Текст-роман реагирует на каждое решение: сплетай союзы, углубляй отношения, раскачивай силу камней или терзайся сомнениями, потому что разошедшийся драконий род не простит ошибки. Любовные линии продолжаются, новые напарники проверяют границы доверия, а голоса камней зовут к разным исходам: объединить мир, отдать его пламени или переписать сами правила жизни и смерти. Путь легенды ещё не высечен; останется ли твоя история песней о мире или эхом войны — решает только твой выбор.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенные характеристики (навыки)

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать The Soul Stone War 3 (Мод, Без рекламы) v1.0.5 MOD APK

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Скачать The Soul Stone War 3 (Мод, Без рекламы) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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