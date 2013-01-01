Описание

Kitsune — это не просто текстовая новелла, это медленное погружение в мир, где грань между реальностью и фантазией стирается. Ты живёшь серой, тихой жизнью: скучная работа, одиночество, проблемы, которые никуда не уходят. Единственное, что выбивается из рутины — повторяющийся сон о незнакомце. Но однажды он становится реальным. Он ранен, он в твоей квартире, и он просит помощи. С этого момента всё меняется — и назад дороги нет.





Kitsune — интерактивная история длиной в 300 000 слов от Тома Бейли, автора «Мрачный и я». Визуала нет, музыка молчит — всё работает только на твоём воображении. Это рассказ о чувствах, страхах и том, насколько далеко может зайти обычный человек, оказавшись в необычных обстоятельствах. В центре — любовь, мистика и тайна, окутанная лисьим духом. И только тебе решать, что из этого правда, а что — лишь очередной сон.