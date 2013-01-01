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Kitsune (Мод, Без рекламы)

Kitsune 1.0.4

UnlockedБез рекламы

Когда сны становятся реальнее жизни, выбор уже не кажется простым
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Kitsune — это не просто текстовая новелла, это медленное погружение в мир, где грань между реальностью и фантазией стирается. Ты живёшь серой, тихой жизнью: скучная работа, одиночество, проблемы, которые никуда не уходят. Единственное, что выбивается из рутины — повторяющийся сон о незнакомце. Но однажды он становится реальным. Он ранен, он в твоей квартире, и он просит помощи. С этого момента всё меняется — и назад дороги нет.


Kitsune — интерактивная история длиной в 300 000 слов от Тома Бейли, автора «Мрачный и я». Визуала нет, музыка молчит — всё работает только на твоём воображении. Это рассказ о чувствах, страхах и том, насколько далеко может зайти обычный человек, оказавшись в необычных обстоятельствах. В центре — любовь, мистика и тайна, окутанная лисьим духом. И только тебе решать, что из этого правда, а что — лишь очередной сон.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенная статистика (мотивация) 

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 Теги темы: Unlocked, Без рекламы

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Скачать Kitsune (Мод, Без рекламы) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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