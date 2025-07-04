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To Ashes You Shall Return (Мод, Unlocked)

To Ashes You Shall Return (Мод, Unlocked) v1.0.6

Любовь и утрата где магия может стать проклятием

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

To Ashes You Shall Return — это интерактивный роман, в котором ты возвращаешься к жизни, спасённый магией своей жены, после своей ранней смерти. Но как бы ты ни был благодарен за возвращение, ты быстро понимаешь, что власть и магия всегда имеют свою цену. Тебе предстоит разобраться, сможешь ли ты полюбить сердце, которое обречет тебя, или сможешь ли избежать той же участи, которая привела к твоей смерти.


Этот текстовый роман Кейтлин Грубе, наполненный сапфической любовью и утратой, переносит тебя в мир, где каждый выбор имеет значение. Без графики и звуковых эффектов, игра дает тебе пространство для воображения, позволяя погрузиться в атмосферу тяжёлых эмоций и личных конфликтов. С объемом в 31 000 слов, To Ashes You Shall Return обещает быть глубоким и эмоциональным переживанием, которое заставит тебя задуматься о любви, жертвах и последствиях магии.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано без рекламы

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 Теги темы: Unlocked

Скачать To Ashes You Shall Return (Мод, Unlocked) v1.0.6 MOD APK

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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