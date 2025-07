Описание

To Ashes You Shall Return — это интерактивный роман, в котором ты возвращаешься к жизни, спасённый магией своей жены, после своей ранней смерти. Но как бы ты ни был благодарен за возвращение, ты быстро понимаешь, что власть и магия всегда имеют свою цену. Тебе предстоит разобраться, сможешь ли ты полюбить сердце, которое обречет тебя, или сможешь ли избежать той же участи, которая привела к твоей смерти.





Этот текстовый роман Кейтлин Грубе, наполненный сапфической любовью и утратой, переносит тебя в мир, где каждый выбор имеет значение. Без графики и звуковых эффектов, игра дает тебе пространство для воображения, позволяя погрузиться в атмосферу тяжёлых эмоций и личных конфликтов. С объемом в 31 000 слов, To Ashes You Shall Return обещает быть глубоким и эмоциональным переживанием, которое заставит тебя задуматься о любви, жертвах и последствиях магии.