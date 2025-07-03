Naroth (Мод, Много денег) v1.54
Исследуй шахты, собери правду и выживи среди смертельной древней тайны
Naroth — камерная экшен-RPG: ты приходишь в тихую деревушку между Вилденом и Джаррадом, чтобы найти след отца. Петля проста: поболтать со старостой, спуститься в шахту, отбиться от пауков, сорвать ржавый замок и вынести дневник наверх. Каждые пять минут меняешь лампу на меч, слушаешь скрип туннелей и продаёшь добычу у костра. Под землёй всегда ждёт ещё один поворот — и не факт, что за ним воздух.
Главные козыри — открытый мир без маркеров и прокачка навыков, которая даёт чувствовать рост. Выбирай, станет ли герой мастером меча или скрытым стрелком: каждый уровень добавляет перки, открывающие новые ответвления в шахтах. Охота приносит редкие материалы, а кузнец обменяет их на броню, что меняет внешний вид. Набирая репутацию у жителей, получишь ключи к тайным лабораториям и узнаешь, почему короли прячут эти гроты. Смелость нужна до самого конца.
Неограниченные деньги
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.