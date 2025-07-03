Описание

Naroth — камерная экшен-RPG: ты приходишь в тихую деревушку между Вилденом и Джаррадом, чтобы найти след отца. Петля проста: поболтать со старостой, спуститься в шахту, отбиться от пауков, сорвать ржавый замок и вынести дневник наверх. Каждые пять минут меняешь лампу на меч, слушаешь скрип туннелей и продаёшь добычу у костра. Под землёй всегда ждёт ещё один поворот — и не факт, что за ним воздух.





Главные козыри — открытый мир без маркеров и прокачка навыков, которая даёт чувствовать рост. Выбирай, станет ли герой мастером меча или скрытым стрелком: каждый уровень добавляет перки, открывающие новые ответвления в шахтах. Охота приносит редкие материалы, а кузнец обменяет их на броню, что меняет внешний вид. Набирая репутацию у жителей, получишь ключи к тайным лабораториям и узнаешь, почему короли прячут эти гроты. Смелость нужна до самого конца.