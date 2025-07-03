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Naroth (Мод, Много денег)

Naroth (Мод, Много денег) v1.54

Исследуй шахты, собери правду и выживи среди смертельной древней тайны

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Версия:
1.54
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
EgonOlsen
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Naroth — камерная экшен-RPG: ты приходишь в тихую деревушку между Вилденом и Джаррадом, чтобы найти след отца. Петля проста: поболтать со старостой, спуститься в шахту, отбиться от пауков, сорвать ржавый замок и вынести дневник наверх. Каждые пять минут меняешь лампу на меч, слушаешь скрип туннелей и продаёшь добычу у костра. Под землёй всегда ждёт ещё один поворот — и не факт, что за ним воздух.


Главные козыри — открытый мир без маркеров и прокачка навыков, которая даёт чувствовать рост. Выбирай, станет ли герой мастером меча или скрытым стрелком: каждый уровень добавляет перки, открывающие новые ответвления в шахтах. Охота приносит редкие материалы, а кузнец обменяет их на броню, что меняет внешний вид. Набирая репутацию у жителей, получишь ключи к тайным лабораториям и узнаешь, почему короли прячут эти гроты. Смелость нужна до самого конца.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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