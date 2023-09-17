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ONE PIECE TREASURE CRUISE (Мод, режим бога, много урона)

ONE PIECE TREASURE CRUISE (Мод, режим бога, много урона) 14.0.2

Тактические бои и оригинальный сюжет мультсериала
6
0
Скачать (85 Мб)
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Версия:
14.0.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 85 Мб
id приложения:
com.namcobandaigames.spmoja010E
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
5 225

ONE PIECE TREASURE CRUISE — захватывающая игра с новым геймплеем, вдохновленная популярным мультсериалом One Piece, который завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Если вы являетесь фанатом этого аниме, то эта игра обязательно вас заинтересует.


В игре сохранен оригинальный сюжет мультсериала, а также представлены множество персонажей, которые полностью воссозданы в игровом мире. Вы попадете в мир пиратов, где отъявленный пират по имени Гол Д. Роджер объявил о существовании своего сокровища в бескрайнем океане. Это стало сигналом для многих людей отправиться в море и начать свою собственную пиратскую эпоху.


Ваша задача — присоединиться к команде пиратов и сформировать мощную команду, чтобы отправиться в захватывающее путешествие поиском сокровища. ONE PIECE TREASURE CRUISE предлагает увлекательный геймплей, включающий тактические бои и различные задания. Вы сможете собирать и развивать свою команду, выбирая из множества персонажей из мультсериала One Piece. Каждый персонаж имеет свои уникальные способности и навыки, которые помогут вам преодолеть трудности и сразиться с сильными противниками.


В модифицированной версии игры вы сможете насладиться дополнительными преимуществами и возможностями. Она предлагает улучшенные графику и звук, а также дополнительные ресурсы, которые помогут вам быстрее развиваться и достигать успеха.


Скриншоты

Информация о модах
  • Режим Бога
  • Высокий урон
  • Мод меню




 Теги темы: RPG, Режим бога, Аниме

Скачать ONE PIECE TREASURE CRUISE (Мод, режим бога, много урона) 14.0.2 взлом

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Скачать ONE PIECE TREASURE CRUISE (Мод, режим бога, много урона)
85 Мб
Ссылка 2
85 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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