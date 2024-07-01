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Hero Age - RPG classic (Мод, Unlocked)

Hero Age - RPG classic (Мод, Unlocked) 5.1.0

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Версия:
5.1.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gnik Box
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 830

Hero Age - RPG Classic (Мод, Unlocked) - это ролевая игра, которая перенесет вас в далекие времена, когда магия и битвы были распространены по всему миру. В этом мире всегда находились отважные герои, готовые сразиться с ужасными злодеями и защитить мир. У героев всегда была важная миссия. И в этой игре вы можете стать одним из таких храбрых героев, готовых спасти мир от новой угрозы.

Игра предлагает вам выбор из 4 классов персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и навыки.


Вы можете развивать своего героя, следуя разветвленным и долгим путем улучшения и роста. Таким образом, вы можете адаптировать своего персонажа под свой стиль игры. В игре также представлено разнообразное оружие, которое поможет вам справиться с различными врагами и ситуациями. Вы можете выбирать между разными видами оружия в зависимости от того, какой стиль боя вам ближе. Hero Age - RPG Classic предоставляет вам возможность погрузиться в мир фэнтези и стать настоящим героем, сражаясь с силами зла и защищая мир.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД Меню
  • Один удар
  • Режим бога


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • HP и мана не уменьшаются при использовании
  • Нет перезарядки зелий
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Включите оба, у вас есть своего рода мод Бога и неограниченное количество маны. 
 Теги темы: Unlocked

Скачать Hero Age - RPG classic (Мод, Unlocked) 5.1.0 взлом

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