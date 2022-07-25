AFK Dungeon : Idle Action RPG (Мод, Много денег) 1.1.53
AFK Dungeon Idle Action RPG - традиционная ролевая игра с бесконечными сражениями в подземельях. Главный герой станет настоящим ужасом монстров, обитающих в огромных подземных катакомбах. Чтобы вести с ними поединки, он будет использовать все ваши боевые и магические навыки, а также различное оружие и доспехи. Каждая победа над противником улучшает его навыки, которые пригодятся в будущих сражениях. С этим улучшением способности вашего персонажа сохранятся даже в отсутствие пользователя.
>>Мод с низким риском<<
Мод "Бог"
всегда наносит
неограниченный критический урон по мане
>>Мод с высоким риском<<
Нет перезарядки навыков
Высокая скорость атаки
Высокий критический урон
Монеты и драгоценности Не уменьшаются при трате
Info Toggle On/Off применяется, когда вы переходите на другую стадию или входите в подземелье.
Удалите приложение Facebook, установите Chrome, войдите в Facebook в Chrome, запустите игру и войдите через Facebook.
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Множитель здоровья
- Множитель маны
- Множитель скорости атаки
- Поддержка игры на эмуляторе
- Поддержка воспроизведения на корневом устройстве
- Поддержка игры в виртуальном пространстве (с рутом) на реальном телефоне
Скачать AFK Dungeon : Idle Action RPG (Мод, Много денег) 1.1.53 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство