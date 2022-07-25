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AFK Dungeon : Idle Action RPG (Мод, Много денег)

AFK Dungeon : Idle Action RPG (Мод, Много денег) 1.1.53

2
2
Скачать (87 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CookApps
Версия:
1.1.53
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 87 Мб
id приложения:
com.cookapps.afkdungeon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
6 493

AFK Dungeon Idle Action RPG - традиционная ролевая игра с бесконечными сражениями в подземельях. Главный герой станет настоящим ужасом монстров, обитающих в огромных подземных катакомбах. Чтобы вести с ними поединки, он будет использовать все ваши боевые и магические навыки, а также различное оружие и доспехи. Каждая победа над противником улучшает его навыки, которые пригодятся в будущих сражениях. С этим улучшением способности вашего персонажа сохранятся даже в отсутствие пользователя.


Скриншоты

Информация о модах

>>Мод с низким риском<<

Мод "Бог"

всегда наносит

неограниченный критический урон по мане

>>Мод с высоким риском<<

Нет перезарядки навыков

Высокая скорость атаки

Высокий критический урон

Монеты и драгоценности Не уменьшаются при трате

Info Toggle On/Off применяется, когда вы переходите на другую стадию или входите в подземелье.

Удалите приложение Facebook, установите Chrome, войдите в Facebook в Chrome, запустите игру и войдите через Facebook.



MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Множитель здоровья
  • Множитель маны
  • Множитель скорости атаки


  • Поддержка игры на эмуляторе
  • Поддержка воспроизведения на корневом устройстве
  • Поддержка игры в виртуальном пространстве (с рутом) на реальном телефоне



 Теги темы: Много денег

Скачать AFK Dungeon : Idle Action RPG (Мод, Много денег) 1.1.53 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
87 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
87 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о AFK Dungeon : Idle Action RPG (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Олег
Олег 25 июля 2022 16:21
Не разрешает вход через google и facebook как ещё туда войти непонятно
+2
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