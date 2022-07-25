AFK Dungeon Idle Action RPG - традиционная ролевая игра с бесконечными сражениями в подземельях. Главный герой станет настоящим ужасом монстров, обитающих в огромных подземных катакомбах. Чтобы вести с ними поединки, он будет использовать все ваши боевые и магические навыки, а также различное оружие и доспехи. Каждая победа над противником улучшает его навыки, которые пригодятся в будущих сражениях. С этим улучшением способности вашего персонажа сохранятся даже в отсутствие пользователя.