Описание

EvoCreo (Мод, Много денег) - Вас ждёт огромное путешествие в борьбе со злом. Во время своих странствий собирайте много видов монстров, всего 170+, ловите их и развивайте. Исследуйте огромный открытый мир.





Собирайтесь в путешествие через мир Зенит, сражайтесь с разными видами врагов. Сможете ли вы дойти до самого Колизея? Проверяйте свои боевые навыки на многочисленных аренах. Кроме атмосферных сражений, вам предстоит раскрыть заговор организации которая именует себя "Тёмный рой". Все монстры и персонажи полностью анимированные, великолепный открытый мир. А сюжетные приключения смогут дополнить более 40 часов игрового времени. Используйте собственную стратегию победы.