EvoCreo (Мод, Много денег) 1.9.16
EvoCreo (Мод, Много денег) - Вас ждёт огромное путешествие в борьбе со злом. Во время своих странствий собирайте много видов монстров, всего 170+, ловите их и развивайте. Исследуйте огромный открытый мир.
Собирайтесь в путешествие через мир Зенит, сражайтесь с разными видами врагов. Сможете ли вы дойти до самого Колизея? Проверяйте свои боевые навыки на многочисленных аренах. Кроме атмосферных сражений, вам предстоит раскрыть заговор организации которая именует себя "Тёмный рой". Все монстры и персонажи полностью анимированные, великолепный открытый мир. А сюжетные приключения смогут дополнить более 40 часов игрового времени. Используйте собственную стратегию победы.
Много денег
Скачать EvoCreo (Мод, Много денег) v1.9.16 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.