PIXEL BLADE M — это захватывающая ролевая игра с уникальной 3D-графикой, которая оживляет самые яркие сражения и увлекательные истории. Вас ожидает захватывающий мир, полный приключений, где вы будете выполнять различные задания и исследовать разнообразные локации.
В игре вас ждет сложная и динамичная боевая система, позволяющая использовать различное оружие с высоким уроном. Вы сможете развивать своего персонажа, улучшать его навыки и снаряжение, чтобы стать непобедимым воином. Вас ждут эпические сражения с разнообразными врагами, требующие от вас тактического мышления и реакции.
Исследуйте различные уголки этого увлекательного мира, взаимодействуйте с интересными персонажами и разгадывайте загадки, чтобы раскрыть все тайны, скрывающиеся в PIXEL BLADE M. Прокачивайте своего персонажа, находите новые предметы и экипировку, чтобы стать самым мощным воином в игре.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Godmod (Враг 1 урон)
- Вводить золото и драгоценные камни
- Внедрить ключи
Советы:
— Godmod, включите перед входом в битву
— Inject Gold & Gems и Inject Keys, откройте магазин и включите.
МОД 2
1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ МОНЕТЫ
2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить много монет при продаже предмета.
Скачать PIXEL BLADE Vip (пикселей лезвие) (Мод, Бесплатные покупки) v9.5.8 MOD APK
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