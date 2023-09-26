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PIXEL BLADE Vip (пикселей лезвие) (Мод, Бесплатные покупки)

Pixel Blade M 9.5.8

Бесплатные покупки
35
12
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Версия:
9.5.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 937
Скриншоты
Описание

PIXEL BLADE M — это захватывающая ролевая игра с уникальной 3D-графикой, которая оживляет самые яркие сражения и увлекательные истории. Вас ожидает захватывающий мир, полный приключений, где вы будете выполнять различные задания и исследовать разнообразные локации.


В игре вас ждет сложная и динамичная боевая система, позволяющая использовать различное оружие с высоким уроном. Вы сможете развивать своего персонажа, улучшать его навыки и снаряжение, чтобы стать непобедимым воином. Вас ждут эпические сражения с разнообразными врагами, требующие от вас тактического мышления и реакции.


Исследуйте различные уголки этого увлекательного мира, взаимодействуйте с интересными персонажами и разгадывайте загадки, чтобы раскрыть все тайны, скрывающиеся в PIXEL BLADE M. Прокачивайте своего персонажа, находите новые предметы и экипировку, чтобы стать самым мощным воином в игре.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Godmod (Враг 1 урон)
  • Вводить золото и драгоценные камни
  • Внедрить ключи

Советы:

— Godmod, включите перед входом в битву

— Inject Gold & Gems и Inject Keys, откройте магазин и включите.

МОД 2

1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ МОНЕТЫ
2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить много монет при продаже предмета.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: RPG, Пиксельная, Бесплатные покупки

Скачать PIXEL BLADE Vip (пикселей лезвие) (Мод, Бесплатные покупки) v9.5.8 MOD APK

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MOD V1 70 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о PIXEL BLADE Vip (пикселей лезвие) (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Admin
Admin 13 октября 2023 21:06
Djt05GG, в этом файле бесконечный урон и здоровье, забыли исправить в описании мода. Неважно, какое у тебя оружие, у тебя 999999 урона и 21 квантилион (число с 18 нулями) здоровья
+4
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Djt05GG
Djt05GG 7 июня 2023 18:00
у меня не получилось я скачал файл где все бесконечно а тама не чего не бесконечно я прочитал инструкцию и там было сказано что при продаже оружия даётся деньги а оружие не продаётся на деньги это Л.О.Ж.Ь.
+3
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