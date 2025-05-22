Описание

Alien Shooter 2 - Reloaded — это переработанная версия легендарного изометрического шутера, в котором ты сражаешься с тысячами инопланетных монстров в яростных перестрелках. Каждые пять минут — это волны врагов, апгрейд оружия, поиск боеприпасов и взрывы по всему экрану. Продолжение культовой игры объединяет драйв первой части с новыми механиками и элементами RPG, давая игроку больше свободы и огневой мощи.





Выбирай персонажа, прокачивай навыки, покупай оружие и броню, пробивайся через уровни, полные монстров, мутантов и сюрпризов. Огромные карты, разрушаемые объекты, сложные миссии и тонны врагов — всё это работает на полной скорости без тормозов. Alien Shooter 2 - Reloaded — это проверенная временем формула настоящего аркадного экшена, где выживают только самые быстрые и беспощадные. Готов встретиться с армией пришельцев лицом к лицу?