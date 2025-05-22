android-1.ru / Игры / Экшен / Alien Shooter 2 - Reloaded (Встроенный кэш)
Alien Shooter 2 - Reloaded (Встроенный кэш)

Alien Shooter 2 - Reloaded (Встроенный кэш) 1.1.8

Взрывной шутер с ордами пришельцев, прокачкой и боем на выживание
30
14
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.1.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sigma Team
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:15
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 355 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 150
Скриншоты
Описание

Alien Shooter 2 - Reloaded — это переработанная версия легендарного изометрического шутера, в котором ты сражаешься с тысячами инопланетных монстров в яростных перестрелках. Каждые пять минут — это волны врагов, апгрейд оружия, поиск боеприпасов и взрывы по всему экрану. Продолжение культовой игры объединяет драйв первой части с новыми механиками и элементами RPG, давая игроку больше свободы и огневой мощи.


Выбирай персонажа, прокачивай навыки, покупай оружие и броню, пробивайся через уровни, полные монстров, мутантов и сюрпризов. Огромные карты, разрушаемые объекты, сложные миссии и тонны врагов — всё это работает на полной скорости без тормозов. Alien Shooter 2 - Reloaded — это проверенная временем формула настоящего аркадного экшена, где выживают только самые быстрые и беспощадные. Готов встретиться с армией пришельцев лицом к лицу?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Alien Shooter 2 - Reloaded (Встроенный кэш) v1.1.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Alien Shooter 2 - Reloaded (Встроенный кэш) 355 Мб Ссылка 2 355 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Incredibox
Incredibox
Version: 0.8.1
Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked)
Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked)
Version: 1.471
Снайпер зомби: Sniper Zombies Offline (Мод, Бесплатные покупки)
Снайпер зомби: Sniper Zombies Offline (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.0.1
Strike Fighters Modern Combat (Мод, Unlocked)
Strike Fighters Modern Combat (Мод, Unlocked)
Version: 8.1.7
My City : Приют для животных
My City : Приют для животных
Version: 3.0.0
bit Dungeon III (Полная версия)
bit Dungeon III (Полная версия)
Version: 2.31
[VIP] Монетная принцесса (Мод, Много денег)
[VIP] Монетная принцесса (Мод, Много денег)
Version: 2.4.2
Sky Combat: онлайн ПВП бои на самолётах 5х5 (Мод меню)
Sky Combat: онлайн ПВП бои на самолётах 5х5 (Мод меню)
Version: 8.0

Отзывы о Alien Shooter 2 - Reloaded (Встроенный кэш)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив