Описание

Mech Wars: многопользовательская битва роботов - Это хорошая многопользовательская игра для Android. Играйте 6 на 6 в режиме реального времени. Создавайте собственную армию роботов, комбинируйте разные виды оружия, усиливайте боевые машины. Вступайте в сражения, применяйте свою стратегию ведения боя. Вашей целью будет - Захватить вражескую базу или уничтожить всех роботов противника.





Все роботы имеют свои уникальные способности, огромный арсенал разных видов вооружения. Сыграйте в несколько режимов сражений, например: Стычка или Штурм. Открывайте или покупайте красивые скины роботов, наслаждайтесь потрясающей графикой.