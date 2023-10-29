Mech Wars: многопользовательская битва роботов - Это хорошая многопользовательская игра для Android. Играйте 6 на 6 в режиме реального времени. Создавайте собственную армию роботов, комбинируйте разные виды оружия, усиливайте боевые машины. Вступайте в сражения, применяйте свою стратегию ведения боя. Вашей целью будет - Захватить вражескую базу или уничтожить всех роботов противника.
Все роботы имеют свои уникальные способности, огромный арсенал разных видов вооружения. Сыграйте в несколько режимов сражений, например: Стычка или Штурм. Открывайте или покупайте красивые скины роботов, наслаждайтесь потрясающей графикой.
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Скачать Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked) v1.466 MOD APK
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