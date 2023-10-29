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Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked)

Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked) 1.466

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10
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Версия:
1.466
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Momend Ltd.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 616 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 735
Скриншоты
Описание

Mech Wars: многопользовательская битва роботов - Это хорошая многопользовательская игра для Android. Играйте 6 на 6 в режиме реального времени. Создавайте собственную армию роботов, комбинируйте разные виды оружия, усиливайте боевые машины. Вступайте в сражения, применяйте свою стратегию ведения боя. Вашей целью будет - Захватить вражескую базу или уничтожить всех роботов противника.


Все роботы имеют свои уникальные способности, огромный арсенал разных видов вооружения. Сыграйте в несколько режимов сражений, например: Стычка или Штурм. Открывайте или покупайте красивые скины роботов, наслаждайтесь потрясающей графикой.


Информация о модах

1. Неограниченное количество монет

2. Неограниченное количество премиум-валюты

3. Без рекламы

Примечание: пожалуйста, установите оригинальный apk из Play Store и загрузите его ресурсы, затем установите мод.



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 Теги темы: Онлайн игры, Встроенный кэш, Unlocked

Скачать Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked) v1.466 MOD APK

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Скачать Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked) 616 Мб Ссылка 2 616 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Mech Wars: многопользовательская битва роботов (Мод, Unlocked)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 августа 2023 16:06
Алексей, постараемся
0
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Алексей
Алексей 27 августа 2023 14:39
Сделайте мод на последнюю версию.
0
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リビングスチール
リビングスチール 15 декабря 2022 19:01
На эту игру был мод не палевный, деньги не тратились, фармить их можно было с продажи пух или ботов. А этот мод накручеными бабосами и с випкой на бан сразу тянет. Также был мод накручивалась валюта при покупке от цены покупки, тоже такой мод бан хватает. Так что едиственный мод без палева, просто не тратится валюта и мод включался слева в кружке, там два варианта активировалось голду и серу нетратить.
+5
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Даниил Свинтицкий
Даниил Свинтицкий 27 марта 2022 02:52
В игре можно легко получит бан, запишите это в описание!!
+6
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