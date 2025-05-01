Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег) 1.147
Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег) - Хорошая игра, в которой вам предстоит совершить побег из тюрьмы, берите в руки разное оружие и организуйте побег. Почувствуйте настоящую опасность у себя за спиной, в игре пиксельная 3D-графика. От вас потребуется быстрая реакция.
По пути собирайте бонусы, жизни и другие средства. С увеличением вашего уровня и врагов будет становится только больше.
Расправляйтесь с каждым, кто попытается остановить вас, открывайте новые виды оружия и защиты самого себя.
МОД 1
- Бесконечные деньги
- Все оружие разблокировано
МОД 2
- Режим бога
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.