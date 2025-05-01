android-1.ru / Игры / Экшен / Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег)
Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег)

Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег) 1.147

12
8
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.147
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Aeria Canada
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 20:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 966
Скриншоты
Описание

Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег) - Хорошая игра, в которой вам предстоит совершить побег из тюрьмы, берите в руки разное оружие и организуйте побег. Почувствуйте настоящую опасность у себя за спиной, в игре пиксельная 3D-графика. От вас потребуется быстрая реакция.


По пути собирайте бонусы, жизни и другие средства. С увеличением вашего уровня и врагов будет становится только больше.

Расправляйтесь с каждым, кто попытается остановить вас, открывайте новые виды оружия и защиты самого себя.


Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги
  • Все оружие разблокировано

МОД 2

  • Режим бога
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, Шутер, от первого лица, Unlocked, Много денег

Скачать Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег) v1.147 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
MOD V2 114 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 114 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Монстр грузовики гонки (Мод, Много денег)
Монстр грузовики гонки (Мод, Много денег)
Version: 3.4.276
Spider Hero: Супергерой против городских банд (Мод, Без рекламы)
Spider Hero: Супергерой против городских банд (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0.17
Door Kickers: Action Squad (Мод, Unlocked/бессмертие/много патронов)
Door Kickers: Action Squad (Мод, Unlocked/бессмертие/много патронов)
Version: 1.2.4
Hitman Снайпер (Hitman Sniper) (Мод, Много денег)
Hitman Снайпер (Hitman Sniper) (Мод, Много денег)
Version: 1.15.13
Free Fire: Сила Луны Booyah (Мега мод)
Free Fire: Сила Луны Booyah (Мега мод)
Version: 1.109.1
Tacticool: Экшен шутер 5v5 (Встроенный кэш)
Tacticool: Экшен шутер 5v5 (Встроенный кэш)
Version: 1.82.0
Knight War: Idle Defense Pro (Мод, Много денег)
Knight War: Idle Defense Pro (Мод, Много денег)
Version: 2.2.9b1
Clash of Crime Mad San Andreas (Мод, Много денег/Unlocked)
Clash of Crime Mad San Andreas (Мод, Много денег/Unlocked)
Version: 1.3.3

Отзывы о Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив