Описание

Cops Vs Robbers: Jailbreak (Мод, Unlocked/много денег) - Хорошая игра, в которой вам предстоит совершить побег из тюрьмы, берите в руки разное оружие и организуйте побег. Почувствуйте настоящую опасность у себя за спиной, в игре пиксельная 3D-графика. От вас потребуется быстрая реакция.





По пути собирайте бонусы, жизни и другие средства. С увеличением вашего уровня и врагов будет становится только больше.

Расправляйтесь с каждым, кто попытается остановить вас, открывайте новые виды оружия и защиты самого себя.