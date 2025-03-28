Free Fire — это игра-шутер с самым высоким рейтингом, в которую ежедневно играют более миллиона игроков, а ежемесячно — 9 миллионов. С таким конкурентным преимуществом вы сможете продемонстрировать свои навыки и стать лучшим стрелком в игре.
Free Fire позволяет применять определенные навыки и оружие к каждому режиму, от режима королевской битвы до режима столкновения отрядов. Вы сможете показать свои навыки стрельбы и стать лучшим игроком в этой игре. Испытайте новый стиль игры-стрелялки с высококачественной графикой, интуитивно понятной системой управления и захватывающим звуковым сопровождением.
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– Обход запрета
– Вырезы Wallhack
– Вырезы затенения
– Каркасные вырезы
– Светящиеся вырезы
– Контурные высечки
– Радужные высечки
– Радужное небо (работает только на некоторых устройствах)
– Ширина высечек (SeekBar)
– Wallhack красный (SeekBar)
– Walhhack зеленый (SeekBar)
– Wallhack синий (SeekBar)
– Madkit работает
– Взлом двойного оружия
– Убрать отдачу
– Мгновенная смена оружия
– Можно убить лобби
– Vbadge
– Aimbot:
• Целься нормально
• Целься, когда видим
– Aimbot 360°
– Aimbot при стрельбе
– Aimbot при прицеливании
– Aimbot при приседании
– Aim fov (SeekBar)
– Очистить журналы
– Сбросить настройки гостя
Скачать Free Fire: Сила Луны Booyah (Мега мод) v1.109.1 MOD APK
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