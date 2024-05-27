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Разбейте их все (Мод, Unlocked)

Разбейте их все (Мод, Unlocked) 1.36

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Версия:
1.36
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 059
Скриншоты
Описание

Разбейте их все (Мод, Unlocked) - Проходите много уровней, главной задачей здесь будет, стрелять в манекены и раскачивать их так сильно, что-бы они падали на пол. Прыгайте по крышам многоэтажек и стреляйте в своих врагов (Манекенов), сбрасывая их тем самым с крыши. Выбирайте ваш автомат или другое оружие и отправляйтесь покорять многочисленные крыши домов, где вас уже ждут манекены.

Вам понравится простое и понятное управление, игра с видом от первого лица.


Информация о модах
  • Открыто всё оружие и скины;
  • Отключена реклама.
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Разбейте их все (Мод, Unlocked) v1.36 MOD APK

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Скачать Разбейте их все (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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