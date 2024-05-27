Описание

Разбейте их все (Мод, Unlocked) - Проходите много уровней, главной задачей здесь будет, стрелять в манекены и раскачивать их так сильно, что-бы они падали на пол. Прыгайте по крышам многоэтажек и стреляйте в своих врагов (Манекенов), сбрасывая их тем самым с крыши. Выбирайте ваш автомат или другое оружие и отправляйтесь покорять многочисленные крыши домов, где вас уже ждут манекены.

Вам понравится простое и понятное управление, игра с видом от первого лица.