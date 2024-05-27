Версия:
1.36
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 059
Описание
Разбейте их все (Мод, Unlocked) - Проходите много уровней, главной задачей здесь будет, стрелять в манекены и раскачивать их так сильно, что-бы они падали на пол. Прыгайте по крышам многоэтажек и стреляйте в своих врагов (Манекенов), сбрасывая их тем самым с крыши. Выбирайте ваш автомат или другое оружие и отправляйтесь покорять многочисленные крыши домов, где вас уже ждут манекены.
Вам понравится простое и понятное управление, игра с видом от первого лица.
Информация о модах
- Открыто всё оружие и скины;
- Отключена реклама.
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