Описание

ISOLAND: The Amusement Park - Это приквел классической головоломки ISOLAND, здесь вы сможете увидеть уникальный художественный стиль, множество новых головоломок, которые помогут освежить вам память после прошлой части.

Окажитесь в маленьком приморском городке, где полно загадок, вы не можете вспомнить прошлое, моменты.

У вас в голове крутятся только воспоминания о парке развлечений, который был недавно построен у моря.

Город выглядит очень мрачным и странным.