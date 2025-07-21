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ISOLAND: The Amusement Park (Мод, Много денег)

ISOLAND: The Amusement Park (Мод, Много денег) v1.0.25

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Версия:
1.0.25
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Аркады / Платные
Обновлено:
Вчера, 23:26
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 358 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 178
Описание

ISOLAND: The Amusement Park - Это приквел классической головоломки ISOLAND, здесь вы сможете увидеть уникальный художественный стиль, множество новых головоломок, которые помогут освежить вам память после прошлой части.

Окажитесь в маленьком приморском городке, где полно загадок, вы не можете вспомнить прошлое, моменты.

У вас в голове крутятся только воспоминания о парке развлечений, который был недавно построен у моря.

Город выглядит очень мрачным и странным.


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Логические, Квесты, Бродилки, Много денег

Скачать ISOLAND: The Amusement Park (Мод, Много денег) v1.0.25 MOD APK

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Скачать ISOLAND: The Amusement Park (Мод, Много денег) 358 Мб Ссылка 2 358 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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