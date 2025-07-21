ISOLAND: The Amusement Park (Мод, Много денег) v1.0.25
ISOLAND: The Amusement Park - Это приквел классической головоломки ISOLAND, здесь вы сможете увидеть уникальный художественный стиль, множество новых головоломок, которые помогут освежить вам память после прошлой части.
Окажитесь в маленьком приморском городке, где полно загадок, вы не можете вспомнить прошлое, моменты.
У вас в голове крутятся только воспоминания о парке развлечений, который был недавно построен у моря.
Город выглядит очень мрачным и странным.
Много денег
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.