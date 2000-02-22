Версия:
2.22.2.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ketchapp
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 015
Описание
Rider (Мод, Много денег) - Катайтесь на самых фантастических и головокружительных трассах, выбирайте автомобиль или мотоцикл, у которых совсем необычный вид. Теперь отправляйтесь кататься и выполнять различные трюки, за которые можно получать деньги и прокачиваться + покупать новые транспортные средства.
В вашем распоряжении более 100+ уровней с разной сложностью, 40+ транспортных средство, есть и секретные мотоциклы.
Разблокируйте самые красивые скины, сравнивайте свои достижения с достижениями игроков со всего мира.
Информация о модах
- Высокий заработок денег
- Все велосипеды разблокированы
- Все колеса разблокированы
- Навязчивая реклама удалена
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