Описание

Rider (Мод, Много денег) - Катайтесь на самых фантастических и головокружительных трассах, выбирайте автомобиль или мотоцикл, у которых совсем необычный вид. Теперь отправляйтесь кататься и выполнять различные трюки, за которые можно получать деньги и прокачиваться + покупать новые транспортные средства.





В вашем распоряжении более 100+ уровней с разной сложностью, 40+ транспортных средство, есть и секретные мотоциклы.

Разблокируйте самые красивые скины, сравнивайте свои достижения с достижениями игроков со всего мира.