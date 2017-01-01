Описание

Кто из нас не был в восторге от уроков биологии в школе? Ладно, наверное, немало. Тем не менее, вам будет трудно не обожать этот яркий симулятор кинетической эволюции, который превращает сложный мир эволюционной биологии в захватывающую, яркую игровую площадку на экране вашего гаджета. Начиная со скромного начала — одноклеточных форм жизни, если быть точным — Evolution Merge бросает вам вызов, прокладывая себе путь вверх по пищевой цепочке, развиваясь на разных этапах жизни в живой и динамичной научной феерии.





Грандиозное зрелище жизни начинается с того, что вы крошечные бактерии в огромном океане. Ваша миссия? Растите, развивайтесь и адаптируйтесь. Постепенно вы превратитесь в рыбу, черепаху или лягушку и продолжите увлекательные этапы эволюции. С каждой сменой в Evolution Merge вносятся тонкие модификации игрового процесса, чтобы ваши пальцы танцевали, а ваш аппетит к продвижению оставался неудовлетворенным. О, и тот первый шаг по суше? Незабываемый.