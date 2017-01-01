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Evolution Merge (Мод, Без рекламы)

Evolution Merge (Мод, Без рекламы) 1.2.4

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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 824
Скриншоты
Описание

Кто из нас не был в восторге от уроков биологии в школе? Ладно, наверное, немало. Тем не менее, вам будет трудно не обожать этот яркий симулятор кинетической эволюции, который превращает сложный мир эволюционной биологии в захватывающую, яркую игровую площадку на экране вашего гаджета. Начиная со скромного начала — одноклеточных форм жизни, если быть точным — Evolution Merge  бросает вам вызов, прокладывая себе путь вверх по пищевой цепочке, развиваясь на разных этапах жизни в живой и динамичной научной феерии.


Грандиозное зрелище жизни начинается с того, что вы крошечные бактерии в огромном океане. Ваша миссия? Растите, развивайтесь и адаптируйтесь. Постепенно вы превратитесь в рыбу, черепаху или лягушку и продолжите увлекательные этапы эволюции. С каждой сменой в Evolution Merge вносятся тонкие модификации игрового процесса, чтобы ваши пальцы танцевали, а ваш аппетит к продвижению оставался неудовлетворенным. О, и тот первый шаг по суше? Незабываемый.


Информация о модах

МОД 1 


Удаленные объявления

Принудительная премия


МОД 2


Меню модов

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Без рекламы, Unlocked

Скачать Evolution Merge (Мод, Без рекламы) v1.2.4 MOD APK

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MOD 147 Мб MOD (Ссылка 2) 147 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Evolution Merge (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 16 февраля 2024 16:49
Ага, без рекламы, как же
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