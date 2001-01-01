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Art of War: Legions (Мод, Unlocked)

Art of War: Legions (Мод, Unlocked) 7.3.4

Побеждай врагов с уникальными способностями
30
2
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Fastone Games HK
Версия:
7.3.4
Категория:
На русском / Аркады / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 831 Мб
id приложения:
com.addictive.strategy.army
Русский язык:
Есть
Лайков:
30
Комментарии:
1
Просмотров:
9 651

Создайте стратегию, которая принесет вам победу! В Art of War вы герой! Вы тот, кто командует своими крошечными армиями, чтобы дать отпор превосходящим силам противника. Впервые вы решаете, какая стратегия лучше всего подходит для победы над вашими противниками! Выберите свою любимую цивилизацию и управляйте их уникальными способностями в каждой битве.


Погрузитесь в мир приключений, войны и чистого веселья с более чем 900 уровнями и бесконечным повторным прохождением! Исследуйте бесконечные стратегии, пробиваясь к победе с непреодолимыми препятствиями. Бросьте вызов друзьям, чтобы увидеть, у кого лучший тактический ум.


Art of War: Legions - Управляйте крошечными и забавными солдатиками, расставляйте свой легион в разных частях карты и наблюдайте за тем как идёт сражение с вражескими солдатами. Вам будут доступны дополнительные задания с 14 уровня, за выполнение которых вы будете получать дополнительные деньги и другие вознаграждения. Становитесь самым легендарным командиром, ведь каждая битва будет похожа на самый настоящий танец войны, делайте это красиво. Когда битва уже началась, вы больше не сможете поменять местами свои группы войск, остаётся только наблюдать за развитием ситуации.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры



 Теги темы: Unlocked

Скачать Art of War: Legions (Мод, Unlocked) 7.3.4 взлом

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Скачать Art of War: Legions (Мод, Unlocked) 831 Мб Ссылка 2 831 Мб

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Отзывы о Art of War: Legions (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Рамиль
Рамиль 29 августа 2023 22:57
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+1
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