Версия:
4.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fighting Arena
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 186
Описание
Bad Girls Борьба Rumble: Женщины Борьба Игры (Мод, Много денег) - Интересная игра с драками исключительно женщин, простой геймплей и классные приёмы! Выберите понравившуюся категорию женщин и вступайте в драки на уровне простой игры, сложной и профессиональная драка. Вы даже можете участвовать в режиме королевской битвы, как вы уже поняли, побеждает последний стоящий на ринге.
Вы можете выбрать режим истории и следовать заданному сюжету в котором будет масса ненависти и жажды избить своего оппонента.
Побеждайте противников и зарабатывайте деньги на обновления!
Информация о модах
МОД 1
- Бесконечные деньги
- Все персонажи разблокированы
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