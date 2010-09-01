Описание

Bad Girls Борьба Rumble: Женщины Борьба Игры (Мод, Много денег) - Интересная игра с драками исключительно женщин, простой геймплей и классные приёмы! Выберите понравившуюся категорию женщин и вступайте в драки на уровне простой игры, сложной и профессиональная драка. Вы даже можете участвовать в режиме королевской битвы, как вы уже поняли, побеждает последний стоящий на ринге.





Вы можете выбрать режим истории и следовать заданному сюжету в котором будет масса ненависти и жажды избить своего оппонента.

Побеждайте противников и зарабатывайте деньги на обновления!