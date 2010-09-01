Questland: РПГ пошаговая - Игра предлагает вам погрузится в уникальный мир магии и приключений. Играйте в гильдиях и создавайте мощное оружие - вступайте в большую битву и становитесь героем. Играйте в фэнтези мире с видом от третьего лица, ощутите насыщенность экшеном в сражениях с другими игроками со всего мира.
Вы можете создать своего героя с нуля, после того как вы сделали это - вы постепенно сможете прокачивать своего персонажа благодаря инновационной системе прокачки героев, развивайте боевые навыки, прогрессируйте и поднимайте уровень своего воина.
Проходя компанию вы сможете побеждать сотни монстров и зарабатывать валюту, а в режиме PVP вы сможете соревноваться с другими игроками.
-Пропустить всегда можно использовать
-Игра на скорость боя x5
Информация:
-После включения игры на скорость измените кнопку «Скорость x1 x2» в игре, чтобы применить ее.
-Андроид 11 минимум.
Скачать Questland: РПГ пошаговая (Мод, Много маны) v4.24.0 MOD APK
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