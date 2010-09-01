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Questland: РПГ пошаговая (Мод, Много маны)

Questland: РПГ пошаговая (Мод, Много маны) 4.24.0

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Версия:
4.24.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gamesture sp. z o.o.
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 855
Скриншоты
Описание

Questland: РПГ пошаговая - Игра предлагает вам погрузится в уникальный мир магии и приключений. Играйте в гильдиях и создавайте мощное оружие - вступайте в большую битву и становитесь героем. Играйте в фэнтези мире с видом от третьего лица, ощутите насыщенность экшеном в сражениях с другими игроками со всего мира.


Вы можете создать своего героя с нуля, после того как вы сделали это - вы постепенно сможете прокачивать своего персонажа благодаря инновационной системе прокачки героев, развивайте боевые навыки, прогрессируйте и поднимайте уровень своего воина.

Проходя компанию вы сможете побеждать сотни монстров и зарабатывать валюту, а в режиме PVP вы сможете соревноваться с другими игроками.


Информация о модах

-Пропустить всегда можно использовать

-Игра на скорость боя x5


Информация:

-После включения игры на скорость измените кнопку «Скорость x1 x2» в игре, чтобы применить ее.

-Андроид 11 минимум.


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Скачать Questland: РПГ пошаговая (Мод, Много маны) v4.24.0 MOD APK

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Скачать Questland: РПГ пошаговая (Мод, Много маны) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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