Описание

Questland: РПГ пошаговая - Игра предлагает вам погрузится в уникальный мир магии и приключений. Играйте в гильдиях и создавайте мощное оружие - вступайте в большую битву и становитесь героем. Играйте в фэнтези мире с видом от третьего лица, ощутите насыщенность экшеном в сражениях с другими игроками со всего мира.





Вы можете создать своего героя с нуля, после того как вы сделали это - вы постепенно сможете прокачивать своего персонажа благодаря инновационной системе прокачки героев, развивайте боевые навыки, прогрессируйте и поднимайте уровень своего воина.

Проходя компанию вы сможете побеждать сотни монстров и зарабатывать валюту, а в режиме PVP вы сможете соревноваться с другими игроками.