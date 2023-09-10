Версия:
300341
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Foxie Ventures
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
65 187
Описание
Wolf Tales - Online Wild Animal Sim - На протяжении многих сотен лет волки оставались на своей вершине пищевой цепочки. Во главе семьи волков всегда стоял сильный и могущественный волк, который был вожаком. Когда вожак умрёт, вы займёте его места и станете главным в этой стае. Выбирайте внешний вид своего волка и отправляйтесь в большой дикий мир.
Кроме того в игре есть многопользовательские сражения с игроками со всего мира. Боритесь за доминирование на территориях в виртуальном мире. Принимайте участие в охоте вместе со своими реальными друзьями, сражениях с чужими кланами волков. Сможете ли вы контролировать большую часть территорий, будете ли вы охотником или жертвой?
Информация о модах
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- Множитель скорости игры
- Нет перезарядки умений
МОД 2
- Убить одним ударом
МОД 2
- Одно попадание Убивает
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Скачать Wolf Tales - Online Wild Animal Sim (Мод, Бесплатные покупки) v300341 MOD APK
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