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Wolf Tales - Online Wild Animal Sim (Мод, Бесплатные покупки)

Wolf Tales - Online Wild Animal Sim 300341

Бесплатные покупки
326
59
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Версия:
300341
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Foxie Ventures
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
65 187
Скриншоты
Описание

Wolf Tales - Online Wild Animal Sim - На протяжении многих сотен лет волки оставались на своей вершине пищевой цепочки. Во главе семьи волков всегда стоял сильный и могущественный волк, который был вожаком. Когда вожак умрёт, вы займёте его места и станете главным в этой стае. Выбирайте внешний вид своего волка и отправляйтесь в большой дикий мир.


Кроме того в игре есть многопользовательские сражения с игроками со всего мира. Боритесь за доминирование на территориях в виртуальном мире. Принимайте участие в охоте вместе со своими реальными друзьями, сражениях с чужими кланами волков. Сможете ли вы контролировать большую часть территорий, будете ли вы охотником или жертвой?


Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОД
  • Множитель скорости игры
  • Нет перезарядки умений

МОД 2

  • Убить одним ударом


МОД 2

  • Одно попадание Убивает
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Скачать Wolf Tales - Online Wild Animal Sim (Мод, Бесплатные покупки) v300341 MOD APK

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MOD V1 470 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 470 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Wolf Tales - Online Wild Animal Sim (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (14)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 мая 2024 15:44
Wolf, никак, он ещё не обновлен
+1
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Wolf
Wolf 20 мая 2024 10:42
А как скачать mod 2?
+1
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Амогус
Амогус 16 января 2024 22:40
Так мод написано всё открыто может это например вип или скины на волка
+3
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Uf
Uf 25 октября 2023 11:58
Я зашла, начала играть и нечего и тот и другой мод не работают
+5
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Dark_Wolf
Dark_Wolf 17 сентября 2023 17:01
К сожелению был вылет (приложение не работает на Android)
+7
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 апреля 2023 18:12
Вера, Может работать не на всех устройствах.
-5
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Вера
Вера 9 апреля 2023 15:06
Прежде чем скачивать я посмотрела отзывы,потом думаю скачивать или нет?
+14
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Оаоаоао
Оаоаоао 29 октября 2022 10:21
Не работает
+16
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TeoraNess
TeoraNess 8 августа 2022 19:37
У меня мод загрузился. Только вот никаких бесплатных покупок. Только скорость работает. И то, на норму не вернёшь, а скорость нехилая.
+10
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Пздц
Пздц 11 мая 2022 01:40
.,
Тебе надо было перезайти, у меня тоже самое всегда было, когда долго грузиться, выйди, и зайди

.,
Тебе надо было перезайти, у меня тоже самое всегда было, когда долго грузиться, выйди, и зайди
+10
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