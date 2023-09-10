Описание

Wolf Tales - Online Wild Animal Sim - На протяжении многих сотен лет волки оставались на своей вершине пищевой цепочки. Во главе семьи волков всегда стоял сильный и могущественный волк, который был вожаком. Когда вожак умрёт, вы займёте его места и станете главным в этой стае. Выбирайте внешний вид своего волка и отправляйтесь в большой дикий мир.





Кроме того в игре есть многопользовательские сражения с игроками со всего мира. Боритесь за доминирование на территориях в виртуальном мире. Принимайте участие в охоте вместе со своими реальными друзьями, сражениях с чужими кланами волков. Сможете ли вы контролировать большую часть территорий, будете ли вы охотником или жертвой?