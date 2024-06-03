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Мастер распутывания в 3D (Мод, Много денег)

Мастер распутывания в 3D (Мод, Много денег) 46.1.0

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Версия:
46.1.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Zynga
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 552
Скриншоты
Описание

Мы, люди, любим вызовы. И одна из самых сложных игр - головоломки. Эти игры всегда ломают голову и представляют интересные темы, которые заставят нас хотеть большего. Но головоломки не для тех, кто легко сдается! Это требует особого терпения и стратегии. Но если вы один из тех, кто любит головоломки, эта игра для вас. Tangle Master 3D - игра-головоломка, разработанная Rollic Games. На данный момент в Google Play Store его скачали более 1 миллиона раз. Но что делает эту игру такой популярной? 


Есть ли графика следующего поколения? А может, революционный геймплей? Нет, это не так! В нем есть несколько очень сложных и интересных головоломок. Читайте дальше, если вам интересно! Когда мы были детьми, нас всегда восхищали даже самые тривиальные вещи. А когда мы узнали о магии и головоломках, мы были еще больше поражены! В этом сила головоломок и использование нашего мозга. Но что делать, если вы не хотите разгадывать скучные головоломки-судоку или кроссворды? Что, если вы хотите сыграть в игру, в которой одновременно сочетаются вызовы и развлечения?




Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Без рекламы
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 Теги темы: Много денег, Без рекламы, Логические

Скачать Мастер распутывания в 3D (Мод, Много денег) v46.1.0 MOD APK

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Скачать Мастер распутывания в 3D (Мод, Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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