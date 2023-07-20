Версия:
3.0.001
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlayCreek LLC
Категория:
Аркады / Платные / На русском / Без интернета
Обновлено:
Вчера, 22:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 869
Описание
Death Worm™ - В этой игре вы получите возможность взять под свой контроль свирепого червя-монстра, управляйте им при помощи всего одного пальца. Уничтожайте всю окружающую среду, дома, автомобили, Танки, Вертолёты, людей и многое другое. И совсем не важно откуда этот монстр взялся, результатами экспериментов в лабораториях или инопланетный пришелец. Проходите разнообразные локации, эволюционируйте и улучшайте своего червя, чтобы стать по настоящему неуязвимым. Чем больше разрушений вы сможете принести - тем лучше!
Информация о модах
МОД 1
- Неограниченные деньги
МОД 2
- Неограниченные деньги
- Все черви разблокированы
- Все черви максимальны
- Обход учебника
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Скачать Death Worm™ (Мод, Много денег) v3.0.001 MOD APK
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