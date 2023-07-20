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Death Worm™ (Мод, Много денег)

Death Worm™ (Мод, Много денег) 3.0.001

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Версия:
3.0.001
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlayCreek LLC
Категория:
Аркады / Платные / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 869
Скриншоты
Описание

Death Worm™ - В этой игре вы получите возможность взять под свой контроль свирепого червя-монстра, управляйте им при помощи всего одного пальца. Уничтожайте всю окружающую среду, дома, автомобили, Танки, Вертолёты, людей и многое другое. И совсем не важно откуда этот монстр взялся, результатами экспериментов в лабораториях или инопланетный пришелец. Проходите разнообразные локации, эволюционируйте и улучшайте своего червя, чтобы стать по настоящему неуязвимым. Чем больше разрушений вы сможете принести - тем лучше!


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные деньги

МОД 2

  • Неограниченные деньги
  • Все черви разблокированы
  • Все черви максимальны
  • Обход учебника
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 Теги темы: Много денег

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MOD V1 57 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 57 Мб

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