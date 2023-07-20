Описание

Death Worm™ - В этой игре вы получите возможность взять под свой контроль свирепого червя-монстра, управляйте им при помощи всего одного пальца. Уничтожайте всю окружающую среду, дома, автомобили, Танки, Вертолёты, людей и многое другое. И совсем не важно откуда этот монстр взялся, результатами экспериментов в лабораториях или инопланетный пришелец. Проходите разнообразные локации, эволюционируйте и улучшайте своего червя, чтобы стать по настоящему неуязвимым. Чем больше разрушений вы сможете принести - тем лучше!