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Vector Full (Мод, бесплатные покупки)

Vector Full (Мод, бесплатные покупки) 2.1.15

170
36
Скачать (91 Мб)
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Версия:
2.1.15
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
NEKKI
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
85 528

Vector Full - это захватывающая игра от студии NEKKI, создателей легендарной игры Shadow Fight. В "Vector" игрокам предоставляется возможность погрузиться в увлекательный мир паркура.


Паркур - это вид спорта, который славится своей эффективностью и красотой движений. Он требует высокой степени гибкости и ловкости, чтобы преодолевать препятствия с удивительной легкостью и стилем. В "Vector Full" игроки смогут пережить все эти азартные моменты паркура.


Игра позволяет игрокам улучшать свои навыки паркура по мере прохождения уровней. Техники становятся более профессиональными и артистичными, что делает каждое движение паркура красивым и захватывающим. Главный герой игры будет выполнять разнообразные трюки и прыжки, чтобы преодолеть препятствия на пути.



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Скачать Vector Full (Мод, бесплатные покупки) 2.1.15 взлом

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Скачать Vector Full (Мод, бесплатные покупки) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Vector Full (Мод, бесплатные покупки)


Комментарии (4)
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Гость Андрей
Гость Андрей 22 августа 2023 16:40
Вообще не запускается, черный экран.
-4
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raqaal
raqaal 16 июля 2023 20:25
покупки чета нихуя не бесплатные, я карту матери ввел мне по кабину снесли, дизлайк в общем
-10
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 апреля 2022 14:52
ливитан,
Изи платина
-6
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ливитан
ливитан 16 апреля 2022 12:20
саня красава, мод крутой, желаю апнуть платину

+10
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