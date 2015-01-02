Vector Full - это захватывающая игра от студии NEKKI, создателей легендарной игры Shadow Fight. В "Vector" игрокам предоставляется возможность погрузиться в увлекательный мир паркура.





Паркур - это вид спорта, который славится своей эффективностью и красотой движений. Он требует высокой степени гибкости и ловкости, чтобы преодолевать препятствия с удивительной легкостью и стилем. В "Vector Full" игроки смогут пережить все эти азартные моменты паркура.





Игра позволяет игрокам улучшать свои навыки паркура по мере прохождения уровней. Техники становятся более профессиональными и артистичными, что делает каждое движение паркура красивым и захватывающим. Главный герой игры будет выполнять разнообразные трюки и прыжки, чтобы преодолеть препятствия на пути.



