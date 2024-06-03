Very Little Nightmares (Мод меню) 1.2.4
Very Little Nightmares - это хоррор-игра, разработанная BANDAI NAMCO Entertainment, и является частью вселенной Little Nightmares. В этой игре игрокам предстоит взять на себя роль девочки по имени Six, которая оказывается запертой в загадочном мире, полном опасностей и тайн.
Игра сочетает в себе элементы ужасов и головоломок, предоставляя игрокам уникальный опыт. Она выделяется своим атмосферным дизайном и прекрасно проработанными декорациями, которые создают удивительно мрачную и атмосферную игровую среду. Геймплей состоит из разгадывания головоломок, избегания опасных врагов и исследования загадочного мира. Very Little Nightmares предлагает игрокам не только ужасающий опыт, но и великолепную историю, рассказанную без слов. Она заставляет игроков вникнуть в сюжет и раскроет перед ними множество тайн.
Если вы являетесь поклонником игр ужасов и головоломок, ищущим нечто новое и захватывающее, то её стоит попробовать. Она предлагает уникальный и необычный опыт в жанре ужасов и оставит вас в атмосфере загадочного кошмара.
Встроенное меню, меню содержит следующие функции: (Включите функцию после входа в игру, иначе игра вылетит и функция не будет работать, учтите это)
1. Скорость движения превышает исходную в 3 раза
2 Скажем, там будут Цао Цао и Цао Цао (первая и вторая сцены могут не вступить в силу).
Скачать Very Little Nightmares (Мод меню) 1.2.4 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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