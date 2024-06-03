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Very Little Nightmares (Мод меню)

Very Little Nightmares (Мод меню) 1.2.4

131
26
Скачать (560 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BANDAI NAMCO Entertainment Europe
Версия:
1.2.4
Категория:
На русском / Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 560 Мб
id приложения:
eu.bandainamcoent.verylittlenightmares
Русский язык:
Есть
Лайков:
131
Комментарии:
2
Просмотров:
50 956

Very Little Nightmares - это хоррор-игра, разработанная BANDAI NAMCO Entertainment, и является частью вселенной Little Nightmares. В этой игре игрокам предстоит взять на себя роль девочки по имени Six, которая оказывается запертой в загадочном мире, полном опасностей и тайн.


Игра сочетает в себе элементы ужасов и головоломок, предоставляя игрокам уникальный опыт. Она выделяется своим атмосферным дизайном и прекрасно проработанными декорациями, которые создают удивительно мрачную и атмосферную игровую среду. Геймплей состоит из разгадывания головоломок, избегания опасных врагов и исследования загадочного мира. Very Little Nightmares предлагает игрокам не только ужасающий опыт, но и великолепную историю, рассказанную без слов. Она заставляет игроков вникнуть в сюжет и раскроет перед ними множество тайн.


Если вы являетесь поклонником игр ужасов и головоломок, ищущим нечто новое и захватывающее, то её стоит попробовать. Она предлагает уникальный и необычный опыт в жанре ужасов и оставит вас в атмосфере загадочного кошмара.


Скриншоты

Информация о модах

Встроенное меню, меню содержит следующие функции: (Включите функцию после входа в игру, иначе игра вылетит и функция не будет работать, учтите это)

1. Скорость движения превышает исходную в 3 раза

2 Скажем, там будут Цао Цао и Цао Цао (первая и вторая сцены могут не вступить в силу).

 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню

Скачать Very Little Nightmares (Мод меню) 1.2.4 взлом

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Скачать Very Little Nightmares (Мод меню)
560 Мб
Ссылка 2
560 Мб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Very Little Nightmares (Мод меню)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 23 мая 2024 07:59
Я, Спасибо за комментарий :)
0
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Я
Я 23 мая 2024 03:18
Жудка суперская игра
Советую поиграть 👍
+1
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